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Ученые: Любители фен-шуя склонны видеть то, чего нет

  • 28.07.2020, 11:40
Ученые: Любители фен-шуя склонны видеть то, чего нет

Проводившие эксперимент ученые ожидали совсем другого результата.

Психологи из Университета Окленда решили с научной точки зрения объяснить склонность людей верить в сверхъестественные сущности — духов, призраков, йети и тому подобное. По словам руководителя научной группы Адама Третнера, его на эту мысль натолкнула распространенность феномена — за свою жизнь он встречал множество людей, которые не только верили, но и утверждали, что лично встречались с подобными существами, пишет «Популярная механика».

Основной гипотезой для ученых послужило предположение о том, что вера в сверхъестественное как-то связана с так называемым обнаружением агентов — феноменом, когда человек ошибочно ощущает вблизи себя чужое присутствие.

В эксперименте участвовали 107 добровольцев из числа студентов университета, которые сначала заполнили опросные листы, определившие уровень их веры в паранормальные явления, а затем еще примерно полчаса гуляли по виртуальному лесу в VR-очках. Каждый раз, когда они подозревали чье-то постороннее присутствие, они должны были кликать правой кнопкой мыши.

На самом деле, в этом виртуальном лесу никого не было, но 90% участников эксперимента тем не менее «обнаружили агента», причем неоднократно — в среднем за сеанс они совершали по тринадцать кликов мышкой.

Но еще большим сюрпризом для организаторов эксперимента стало то, что повышенное обнаружение агентов оказалось связано не с верой в сверхъестественное, а с верой в фен-шуй. Точное объяснение этому феномену ученые дать затруднились, однако предположили, что те, кто верит в фен-шуй склонны проводить ошибочные причинно-следственные связи и поэтому чаще считали, что причиной звуков или движений в виртуальной реальной реальности являются какие-то существа.

Авторы исследования, впрочем, признают, что оно имело недостатки, и результаты могут быть не вполне точными. Например, они заранее настраивали участников эксперимента на выявление постороннего присутствия и таким образом могли повлиять на их восприятие. А кроме того, сам виртуальный лес выглядел достаточно зловеще и был наполнен непонятными визуальными и звуковыми стимулами. Поэтому теперь ученые хотят повторить эксперимент с большим количеством участников и несколькими витальными реальностями, чтобы как минимум сравнить результаты и понять влияние обстановки на феномен обнаружения агентов.


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