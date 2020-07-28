Минчане устроили «холодный душ» для доверенного лица Лукашенко 11 28.07.2020, 12:18

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Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Андрей Кривошеев попал под шквал народного гнева.

Доверенное лицо Лукашенко, журналист «Беларусь-1» Андрей Кривошеев пришел агитировать учительниц за действующего Лукашенко, а попал под шквал народного гнева. Корреспондент «Белсата» Екатерина Андреева делится впечатлениями от встречи с главой официального союза журналистов.

Начало мероприятия не говорило, что будет что-то интересное. Вечер понедельника, уставшие завучи сидят в полупустом актовом зале минской школы №1, играет тихая фоновая музыка. Рассадка – на расстоянии друг от друга, большинство присутствующих – в масках. Но постепенно людей прибывает, и вот уже женщинам несут дополнительные кресла, а места в проходе занимают молодые парни.

Андрей Кривошеев появился без опоздания и в компании жены Валерии – корреспондента российского «Спутника». Отрекомендовавшись как журналист с 20-летним стажем, Кривошеев коротко рассказал о своих встречах с коллективами железной дороги и районной поликлиники (по его словам, там все отлично) и объяснил, почему стал доверенным лицом Лукашенко: «Я доверяю ему, а он доверяет мне». Речь заняла менее 10 минут, после чего он раскрепощенно предложил аудитории задавать вопросы.

Коронавирус и честные выборы

Женщина в первых рядах поинтересовалась, готова ли Беларусь ко второй волне коронавируса. Кривошеев ответил, что «у нас коллективная иммунизация выше, чем в странах, которые вводили жесткий карантин», а также, что «тесты фиксируют высокий уровень иммунитета у людей». И тут кто-то из зала спросил:

– То есть вы верите, что коронавирус существует?

– А кто не верит? – улыбнулся Кривошеев.

– А почему тогда людей загоняли на 9 мая, на 3 июля? – посыпались вопросы из зала.

– Я когда-то пошутил, что Беларусь стала последней демократией Европы, так как позволила своим гражданам самим избирать способ борьбы с коронавирусом», – попытался разрядить обстановку спикер.

Но безуспешно: люди наперебой жалуются, что их родственников-солдат загоняли на парад, а детей не разрешили оставить на дистанционном обучении. На призывы Кривошеева «перестать спорить» реагировали возмущенным: «А почему мы не можем спорить?!» Со своего места поднялся высокий мужчина средних лет.

– Вы как доверенное лицо Лукашенко скажите: какие меры он принял для проведения честных, прозрачных выборов? Почему он сам не соберет людей, чтобы ответить на наши вопросы? А говорить о медиках «они знали, куда шли» — это просто кощунство. Моя жена работает врачом и получает 580 рублей за ставку.

– Но вы мне лучше ответьте, за 26 лет он создал условия для справедливых выборов, чтобы каждый человек мог стать кандидатом, а не посаженным в СИЗО или в «американку»? Почему кандидат, которого вы представляете, оскорбляет людей и называет их «майданутыми»?! — экспрессивно высказался он. Зал поддержал бурными овациями.

– Я как доверенное лицо – за честные выборы. Не надо так эмоционально, пожалуйста, – сделав глоток воды, Кривошеев приготовился отбивать неожиданную «атаку».

– Вы не понимаете, что у всех накипело? – еще один мужчина приподнялся с соседнего кресла. Ему закричали «Браво!»

— Кроме моего кандидата, на информационных стендах есть еще четыре. У вас есть абсолютное независимое право голосовать за любого из них, – сдерживая раздражение, начал говорить Кривошеев, – выборы в Беларуси признаются международными наблюдателями, например, миссиями СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и многих других. Что касается БДИПЧ ОБСЕ – это последовательный критик избирательной системы в Беларуси, на что эта организация вполне имеет право. А Беларусь как суверенное государство имеет право прислушиваться к их рекомендациям или не прислушиваться.

Зал снова загудел.

— Вам не стыдно самому как журналисту представлять человека, который фальсифицирует выборы? Позор! — продолжил эмоциональный оратор и ушел, хлопнув дверью. Кривошеев опустил руки на голову.

Девушка с бело-красно-белой лентой на запястье спросила, почему преследуют журналистов независимых СМИ, а зарубежные СМИ угрожают лишить аккредитации.

— Только тех, кто нарушает белорусское законодательство, призывая на несанкционированные массовые мероприятия, – прервал ее Кривошеев.

— Они не призывают, а освещают события! — крикнула женщина рядом.

— Это ваше мнение, – парировал тот.

— Почему их бьют, запихивают в автозаки, а ваш союз журналистов этих людей не защищает?

— Мы выражаем обеспокоенность задержанием, преследованием, травлей и буллингом любых журналистов, – заявил Кривошеев.

Бело-красно-белый флаг и цитаты Муковозчика

У микрофона выстроилась целая очередь желающих. Слово взяла пожилая женщина, которую в том числе волновало, почему в Беларуси не разрешено свободно использовать национальный флаг.

— Почему нельзя идти по улице с бело-красно-белым флагом, почему нельзя его вывесить в окне, чтобы к тебе не постучались потом? Почему это стало опасно. Я была в 2018-м на столетие БНР и шла с ним по городу, а потом прочитала в интернете, что людей задерживали за флаги. Видимо, меня не тронули из-за преклонного возраста…

— А меня задерживали! — присоединилась девушка лет двадцати.

— Видимо, в рамках несанкционированного мероприятия? — спросил Кривошеев.

— В рамках того, что я шла с ним по городу!

— Вы мне скажите, я могу вывесить у себя в окне бело-красно-белый-флаг? — обратилась пенсионерка к Кривошееву.

— Вывешивайте.

— И мне за это ничего не будет?

— Я не знаю.

Зал заревел от возмущения.

— Как может быть, чтобы людей хватали на улицах и избивали? Не говорите, что вы не знаете.

— У органов охраны порядка в любой стране есть протокол действий на случай несанкционированных акций протеста. Если брать конкретно 14-е июля, это были незаконные акции и милиция имела право применят силовой арсенал. Он, на мой взгляд, не был чрезмерен. Он был куда мягче, чем в других кранах, – отчеканило доверенное лицо.

К микрофону подошел парень и предложил Кривошееву ответить на вопросы в формате блица.

— Начнем с того, полностью ли вы разделяете моральные и этические принципы вашего кандидата? Скорее да или скорее нет?

— Скорее да.

— Тогда сразу перейдем на «ты», ок? Андрей, смотри, какая штука, есть три проблемы в этом году: первая – это 9 августа.

– Это не проблема, — нашелся Кривошеев.

— Я о себе говорю. Вторая проблема: что будет с 9 на 10 августа в Минске и областных центрах? И третья: это данные по коронавирусу. В Швеции заболели 79 тысяч человек, умерло 5 600, в Бельгии 66 тысяч больных, умерли 9 800. В Беларуси 67 тысяч заболели, а умерших всего 534.

— Это говорит об эффективности нашей системы здравоохранения, – перебил его адресат вопроса. Раскрывать планы своего кандидата на 9-10 августа Кривошеев не стал.

Парень в первом ряду попросил Кривошеева прокомментировать цитату из недавней статьи Андрея Муковозчика в «СБ»: «Хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу: вы готовы, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь».

В ответ Кривошеев назвал это высказывание Муковозчика «яркой эмоциональной публицистикой».

— Я не вижу в этой фразе никаких угроз расправы. Здесь есть обеспокоенность и тревога за жизнь и здоровье граждан, участвующих в несанкционированных акциях протеста.

Напоследок к микрофону подбежала девушка, чтобы поблагодарить выступающего за открытость. Когда ее начали фотографировать, она закрыла лицо и потребовала выключить камеру. Кроме нее, никто с Кривошеевым не солидаризировался.

Агитационная встреча длилась два часа. И после Люди окружили Кривошеева, чтобы продолжить спор, но он быстро уехал. «Интересный формат», – перешептывались задумчивые завучи. Меньше, чем через две недели они будут считать голоса на своем участке.