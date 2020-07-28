Украина, Польша и Литва договорились о создании «Люблинского треугольника» 9 28.07.2020, 12:39

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Фото: 123rf.com

Формат предусматривает усиленин экономического сотрудничества, торговли и туризма.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании нового формата под названием «Люблинский треугольник», в который вошли Украина, Польша и Литва.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом Кулеба сказал в Люблине на совместной пресс-конференции с польским и литовским коллегами.

«Сегодня мы создаем «Люблинский треугольник», формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепление Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи», - сказал Кулеба.

По его словам, сотрудничество трех стран не ограничится вопросами обороны, такими как создание совместной бригады ЛитПолУкрбриг. Прежде всего речь идет об усилении экономического сотрудничества, торговли и туризма.

«Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере», - добавил Кулеба.

Он поблагодарил Польшу и Литву за последовательную поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО и в реализации реформ.