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В стране назревает волна забастовок?

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  • 28.07.2020, 12:24
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В стране назревает волна забастовок?

О намерении бастовать сообщили рабочие «Брестжилстроя».

В стране назревает волна забастовок, сообщает телеграм-канал nexta_live.

«Требуем честные и прозрачные выборы президента Республики Беларусь» — на заводе крупнопанельного домостроения филиал КУП «Брестжилстрой» объявили о забастовке. Сотрудники предприятия также потребовали освобождения политических заключенных и снятия с них всех обвинений.

Забастовка продлится с 10 по 11 августа, а в случае «победы» Лукашенко на выборах, работники обещают присоединиться к бессрочной национальной забастовке.

Напомним, что ранее о планируемой забастовке объявили также шахтеры из Солигорска, филиал «завод химволокно» ОАО «Гродно Азот», БМЗ и ОАО «СветлогорскХимволокно».


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