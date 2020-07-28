Шахер-махер без засветки 15 28.07.2020, 12:49

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Напуганная протестной активностью масс власть продолжает пробивать дно.

Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила уменьшить количество наблюдателей на участках «из-за сложной эпидемиологической обстановки», пишет «БелГазета».

«До пяти человек - в основной день голосования. Если участковая комиссия менее семи человек - то наблюдателей может быть не более 50% от числа членов комиссии. А в дни досрочного голосования до трех человек», - такой расклад озвучила Ермошина. При этом она сослалась на некие данные Минздрава, согласно которым около 41 тыс. человек являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине. (Любопытно, что в комментарии tut.by Минздрав не смог подтвердить это однозначно.) Наблюдатели будут допускаться по дате получения аккредитации.

Избирательный кодекс не ограничивает число наблюдателей ни на одном этапе выборов, поэтому массовое наблюдение за ходом голосования было элементом стратегии альтернативных кандидатов. Стать наблюдателем мог любой гражданин Беларуси старше 18 лет, который собрал 10 подписей избирателей на своем участке. По данным на 20 июля, избирательные комиссии аккредитовали 42856 наблюдателей.

Кроме того, стало известно, что 9 августа инфоцентр ЦИК для журналистов не откроется - в Доме правительства будут работать только госСМИ, остальных не пустят из-за все той же «эпидемиологической обстановки». Эта «обстановка» не мешала властям проводить субботники и парад 9 мая, собирать массовку на Купалье и «Славянском базаре». Более того, недавно Лукашенко рапортовал, что в борьбе с коронавирусом «мы победили». А вот наблюдатели и журналисты, понимаешь ли, все еще представляют эпидемиологическую опасность!