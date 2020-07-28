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Ингрида Шимоните: Все больше белорусов громко заявляют о своих требованиях

  • 28.07.2020, 13:01
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Ингрида Шимоните: Все больше белорусов громко заявляют о своих требованиях

Нация живет, пока люди борются за свободу.

В Вильнюсе прошла акция «Балтийский путь с Беларусью». 27 июля участники акции поддержали белорусов, выступающих за честные выборы и за перемены. Во время акции бывшая министр финансов Литвы и экс-кандидат в президенты Ингрида Шимоните поговорила с корреспондентом Charter97.org о том, что сейчас происходит в Беларуси.

«То, что люди не устают выходить на улицы и бороться, я оцениваю очень хорошо. Не скажу, что это пробуждение, потому что часть белорусов и не "засыпали". Все больше и больше людей, которые имеют смелость выходить и громко заявлять о своих требованиях. Я думаю, что это очень хорошо. С другой стороны, то, что делает нынешняя власть — это страшно. Репрессии над собственным народом — самое ужасное, что может случиться в любой стране. Этому нет оправдания. Пока есть хотя бы один человек, знающий, что свобода — это основное для человека, нация живет. Я бы хотела, чтобы люди не боялись, чтобы они громко заявляли о своих гражданских правах, потому что они граждане — не быдло», — сказала Ингрида Шимоните.

Акция «Балтийский путь с Беларусью» прошла в день 30-летия подписания декларации о выходе Беларуси из СССР.


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