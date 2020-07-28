Работникам БелАЗА урезали премии на 20% 12 28.07.2020, 13:05

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иллюстрационное фото

Денег нет, но вы держитесь?

Работникам Белорусского автомобильного завода в Жодино урезали премии на 20%, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Снова новости из БелАЗа, - пишет читатель. - За первое полугодие 2020 года выплатят вознаграждение с понижающим коэффициентом 0,8. Обычно перед каждыми выборами зарплаты поднимали, а сейчас урезали на 20% премию. Настроения мрачные».

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