Кучма покинул пост главы украинской делегации по переговорам в Минске 5 28.07.2020, 13:27

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Уход инициировал сам второй президент Украины.

Второй президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации в трехсторонней контактной группы, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Гордон".

На сегодняшней встрече с Кучмой президент Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и сказал, что "с уважением и почтением" отнесся к его решению выйти из контактной группы.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", – заявил Зеленский.

Кучма отметил, что в случае необходимости "готов делиться опытом и предоставлять консультации о шагах на пути к установлению мира".