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«Бесстыжая власть — гнать ее надо метлой!»

  • 28.07.2020, 13:39
  • 2,876
«Бесстыжая власть — гнать ее надо метлой!»
ФОТО: «НАША НІВА»

Что пенсионеры думают о Лукашенко.

Не для кого уже не секрет, что против действующей власти выступают белорусы всех возрастов. Даже пенсионеры, которые раньше считались основой «лукашенковского электората», cегодня не стесняются в выражениях, когда речь заходит о властьимущих. Telegram-канал «Баста!» публикует монолог пенсионерки, которая пришла на пикет кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Могилеве. Женщина считает, что «бесстыжую власть нужно гнать метлой».

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