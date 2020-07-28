«Бесстыжая власть — гнать ее надо метлой!»
- 28.07.2020, 13:39
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Что пенсионеры думают о Лукашенко.
Не для кого уже не секрет, что против действующей власти выступают белорусы всех возрастов. Даже пенсионеры, которые раньше считались основой «лукашенковского электората», cегодня не стесняются в выражениях, когда речь заходит о властьимущих. Telegram-канал «Баста!» публикует монолог пенсионерки, которая пришла на пикет кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Могилеве. Женщина считает, что «бесстыжую власть нужно гнать метлой».
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