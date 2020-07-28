В квартиру белорусов заползла редкая для нашего региона змея 28.07.2020, 14:13

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Фото: МЧС

Обычно такие водятся в трех штатах Мексики.

Это произошло в многоквартирном доме на улице Жесткова в Витебске. Хозяева заметили яркую змею и обратились в МЧС. Говорят, не знали, является ли она ядовитой. Спасатели отловили рептилию и временно передали в городской зоопарк, сообщает пресс-служба МЧС.

После поимки было установлено, что в гости к белорусам приползла синалойская молочная змея. Благо она не ядовитая. Такие водятся в Средней Америке, в Мексике, юго-западной Соноре, Синалоа и юго-западной Чиуауа. Рептилия относится к роду королевских змей семейства ужеобразных.

В подобных случаях МЧС рекомендует проявлять осторожность и публикует ряд простых правил для людей, оказавшихся в подобных ситуациях:

если вы не профессиональный герпетолог, не пытайтесь изловить змею самостоятельно;

покиньте дом;

предупредите родных, соседей о нахождении змеи в доме;

сообщите о происшествии спасателям по телефону 101 или 112;

ожидайте прибытия специалистов для оказания помощи.