В квартиру белорусов заползла редкая для нашего региона змея
- 28.07.2020, 14:13
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Обычно такие водятся в трех штатах Мексики.
Это произошло в многоквартирном доме на улице Жесткова в Витебске. Хозяева заметили яркую змею и обратились в МЧС. Говорят, не знали, является ли она ядовитой. Спасатели отловили рептилию и временно передали в городской зоопарк, сообщает пресс-служба МЧС.
После поимки было установлено, что в гости к белорусам приползла синалойская молочная змея. Благо она не ядовитая. Такие водятся в Средней Америке, в Мексике, юго-западной Соноре, Синалоа и юго-западной Чиуауа. Рептилия относится к роду королевских змей семейства ужеобразных.
В подобных случаях МЧС рекомендует проявлять осторожность и публикует ряд простых правил для людей, оказавшихся в подобных ситуациях:
если вы не профессиональный герпетолог, не пытайтесь изловить змею самостоятельно;
покиньте дом;
предупредите родных, соседей о нахождении змеи в доме;
сообщите о происшествии спасателям по телефону 101 или 112;
ожидайте прибытия специалистов для оказания помощи.