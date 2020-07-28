Беларусь выбирает Плошчу 2 Владимир Халип

28.07.2020, 14:16

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Фото: «Радыё Свабода»

Не только в Минске — по всей стране.

Что делать простому диктатору, если выборы уже на пороге, а легенда о трехпроцентном рейтинге живет и побеждает? Далеко не первым и уж точно не единственным угодил он в эту незамысловатую ловушку. Скорбный опыт собратьев по несчастью подсказывает два возможных варианта.

Первый – привычный и обкатанный. Пообещать электорату светлое будущее и исполнение всех его желаний в далекой перспективе. Вроде бы нехитрый трюк, всем давно известный. Еще советские вожди им пользовались охотно. И в девяносто четвертом у колхозного выдвиженца тоже прокатило. Однако те времена давно прошли. Едва ли тут еще остались те, кто готов поверить обещаниям, которым грош цена.

Вариант второй – рациональный и бесспорный. Проконтролировать безотлагательно состояние персонального авто- и авиапарка. Подтянуть болты и гайки. Проверить тормоза. Топливом заправить под завязку. И погрузить все самое ценное из нажитого честным трудом. Многие из высокопоставленных коллег по несчастью когда-то этим легкомысленно пренебрегли, о чем вскоре горько сожалели. Зачем же повторять столь очевидные ошибки?

Однако последний диктатор и первый лузер по совместительству предпочел на этом поприще самый безнадежный вариант – идти напролом. А чего стесняться? Система «выборов» в стране давно отлажена в полном соответствии с генеральным замыслом однажды избранного: попробуй, сковырни!

И надо же такому случиться, что именно на этом ответственном этапе ошибочка вышла. Вроде бы пустяковая. На фейсконтроле ничтожная заминка. Но безупречная на первый взгляд система почти автоматического продления полномочий высокопоставленного соискателя мгновенно дала сбой. И сразу по всему фронту обозначились всевозможные прорехи. А ведь ничего еще и не происходило. Только успел здешний избирком почтительно доставить главному претенденту кандидатское удостоверение. Так чего же, в таком случае, следует ожидать в итоге всей этой кампании?

Ничего особенного, кроме полного разрушения криминальной системы удержания власти в одних руках. И возвращения этой самой власти народу, который был и остается ее источником и носителем суверенитета. Конституция содержит такое положение. О чем узурпаторы не любят вспоминать. Невыгодно. И к тому же опасно. Себе дороже. Однако вспомнить придется. И не однажды. Поскольку события этой необычной кампании принимают нежелательный для действующей власти оборот.

Никто не мог такого ожидать. Если некая страна обретает вдруг дракона, то для ее спасения нужен, как минимум, Ланселот. А если такого нет, то и мечтать не о чем. В нашем случае вообще безнадежный вариант. Систему довели до такого маразма, что каждый, кто появится хотя бы на далеком горизонте, мгновенно попадает за решетку. И Светлану Тихановскую пропустили в кандидаты без проблем. Домохозяйка, воспитывает двоих малолетних детей. Муж, смутьян и недавний претендент, изолирован своевременно и вполне надежно. Чего тут опасаться?

Конечно, в эти дни власть уже старательно просматривает видеозаписи с предвыборных пикетов. Ищет слабые места внезапного оппонента, оказавшегося вдруг опасным до крайности. Вполне возможно, и дроздовский соискатель упорно крутит эти ненавистные стримы. Пытается понять, почему уходит былая популярность. И вообще, где-то и на этих будто бы выборах быть должна лазейка, в которую еще можно ловко прошмыгнуть. Как вообще могло случиться, что самая слабая, на первый взгляд, соперница уводит у него последний шанс?

Только едва ли он поймет, в чем тут загадка. Так долго по его воле все вокруг тадычили о немыслимой стабильности и всеобщем процветании, что не заметили происшедших перемен. Скукожился и измельчал его электорат. Ушли давние сторонники. Выросло новое поколение, которому продекларированные режимом ценности и даром не нужны. И этот закосневший в своей совковой тупости режим не может и не хочет вести со своими гражданами нормальный диалог. Он может только повелевать, а непокорным угрожать. А потому многие в этой стране его режим давно отвергли.

Страна уже выходит на Плошчу. Минск, Брест, Новополоцк, Витебск, Орша, Жлобин, Могилев, Бобруйск, Речица, Гомель – очень разные города. А картина повсюду та же: «Верым, можам, пераможам!» Стоит ли нестерпимый зной или внезапно хлынет дождь, люди не уходят. Терпеливо ждут, если машина альтернативного кандидата все еще в дороге. Они не разойдутся. Не уступят. Потому что еще на пять лет остаться при этом свирепом режиме и его неугомонных холуях уже невыносимо. Достали. Опостылели.

Народ и власть давно живут по разным сторонам бездонной пропасти. А в таком случае поддержки и взаимопонимания нет и быть не может. Цинизм, вранье, патологическая жадность и неприкрытое хамство чиновников давно стали нормой жизни в этой нелепой системе. Никакой надежды что-то изменить, исправить или просто пережить уже нет. Эту власть люди откровенно ненавидят. Так чего в такой ситуации может ожидать от выборов ее создатель и гарант грядущей катастрофы?

В запасе у него остались только давно устаревшие трюки. Пообещать стране ВВП в сто миллиардов долларов. Но это рискованно – тут же возникнет вопрос, а почему не двести? Из каких резервов, если режим по уши в долгах, а экономика в беспросветном кризисе? Однако не стоит недооценивать изворотливость режима. Есть у него еще козырь в запасе: именно на август, месяц выборов, запланировано открытие атомной станции. Разве не об этом мечтали белорусы, пережившие Чернобыль? И пошли по вертикали слухи, что даже приехать может Путин. То-то будет праздник. Если не случится Майдан, которым не устает пугать правитель. Только ничего подобного не будет.

А в случае попытки еще раз ухватиться за власть все теми же посиневшими пальцами будет Плошча. Не только в Минске – по всей стране. В больших и малых городах. Он еще не понял, что случилось? Кому-то еще невдомек, почему ветер перемен поднял над страной бело-красно-белый стяг? Беларусь выбирает Плошчу.

Потому что иного выхода из тупика, в который завела страну эта беспомощная власть, уже нет. И предлагать свои услуги еще на новый срок этому неудачнику поздно и бессмысленно. Четверть века наблюдали все за его пустопорожней суетой. Ничего не получилось. Не справился с работой. Не потянул. Ничего страшного, бывает. Не велика потеря – есть кем заменить.

И если на этот раз контроль над избирательным процессом в свои руки возьмет народ, его выбор украсть не посмеет никто. Беларусь уже вышла на Плошчу.

Владимир Халип, cпециально для сайта Сharter97.org