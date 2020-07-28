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«Нас 97% и мы можем сами ввести санкции в отношении Саши и его олигархов»

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  • 28.07.2020, 14:19
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«Нас 97% и мы можем сами ввести санкции в отношении Саши и его олигархов»
Фото: nn.by

Директор частной организации рассказал, как можно поставить «таракана» на место.

Нас - большинство, нас - 97%, поэтому мы можем сами ввести санкции в отношении Саши и его олигархов, не дожидаясь решения Евросоюза. Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказал директор частной организации:

"Нас - большинство, нас - 97%, поэтому мы можем сами ввести санкции в отношении Саши и его олигархов, не дожидаясь решения Евросоюза, - пишет читатель. - "И делать это нужно уже сейчас. Тогда за оставшиеся до выборов две недели до многих из его окружения дойдет, что их ждет в случае фальсификаций.

Мы знаем предприятия, которые поддерживают режим своими действиями. Это все крупные компании и торговые сети. Мы работаем как в частных, так и в государственных организациях на разных должностях и можем способствовать прекращению контактов с такими компаниями.

Я директор частной организации и я готов ограничить отношения с такими организациями. Чем больше будет таких как я - тем быстрее мы поставим Сашу на колени".

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