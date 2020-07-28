Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая
- 28.07.2020, 14:26
Безвизовый режим для туристов из КНР в Украине начнет действовать с 1 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №295/2020 "О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью".
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, указ подписан "с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма".
Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020-го до 31 января 2021 года. Китайские граждане смогут приезжать в Украину без виз, если срок их пребывания в стране не превышает 30 дней в течение полугода.
Зеленский также поручил Кабинету Министров "принять меры, вытекающие из настоящего указа".
Документ вступает в силу с момента опубликования.