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Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая

  • 28.07.2020, 14:26
Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая
Владимир Зеленский

Безвизовый режим для туристов из КНР в Украине начнет действовать с 1 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №295/2020 "О временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, указ подписан "с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма".

Безвизовый режим будет действовать с 1 августа 2020-го до 31 января 2021 года. Китайские граждане смогут приезжать в Украину без виз, если срок их пребывания в стране не превышает 30 дней в течение полугода.

Зеленский также поручил Кабинету Министров "принять меры, вытекающие из настоящего указа".

Документ вступает в силу с момента опубликования.


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