Мирчa Луческу все-таки остается главным тренером киевского «Динамо» 28.07.2020, 14:41

Мирчи Луческу

Фото: РИА «Новости»

Но фанаты украинского клуба пообещали ему «теплый прием».

Румынские СМИ опубликовали информацию о том, что Мирча Луческу покинул киевское Динамо. При этом они привели слова тренера о том, что он не может работать во враждебной атмосфере, создаваемой ультрас клуба, пишет football.ua.

Сегодня Динамо выступило с официальным заявлением по этому поводу, подтвердив вчерашние слова владельца клуба Игоря Суркиса: Мирча Луческу остается.

"На страницы румынской прессы попал текст письма, которое Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля", — говорится в заявлении клуба.

"Сопровождая электронное послание телефонным звонком, г-н Луческу акцентировал в разговоре с президентом Динамо на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в Динамо, Мирча вынужден был поделится с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями".

"Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил г-ну Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента Динамо в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля".

Болельщики клуба выступают против назначения бывшего тренера донецкого "Шахтера".

"Мирча, вы все поняли правильно – нормально работать вы здесь не сможете. Обещаем вам и "теплый" прием, и сложные условия работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере", – написал болельщицкий "актив" киевского клуба.