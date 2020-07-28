Ученые уточнили возраст Вселенной 6 28.07.2020, 14:49

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Сколько же ей лет?

Астрофизики из США, Великобритании и Италии смогли уточнить постоянную Хаббла и возраст Вселенной в том числе на основе данных, полученных от космического телескопа Spitzer. Значение постоянной Хаббла (расстояние до внегалактического объекта связано со скоростью его удаления) согласно новому исследованию отличается от значений, использовавшихся Эдвином Хабблом, а также более поздних значений на основе реликтового излучения, пишет «Популярная механика».

Международный коллектив ученых в своей работе опирался на зависимость Талли-Фишера (эмпирически полученное соотношение, связывающее массу или собственную светимость спиральной галактики и скорость ее вращения или ширину линий излучения в ее спектре), которая была уточнена на основе точных знаний человечества о расстоянии до 50 галактик.

«Проблема масштаба расстояний, как известно, невероятно трудна для разрешения, поскольку расстояния до галактик огромны, а индикаторы этих расстояний слабы и их трудно калибровать», — заявил руководитель работы физик Орегонского университета Джим Шомберт.

Используя полученные от работы космического телескопа Spitzer значения расстояния до 50 галактик, на основе этих данных астрофизики смогли оценить расстояния до 95 других галактик. Это позволило более точно установить кривые масс и скоростей вращения галактик и математически рассчитать возраст и скорость расширения Вселенной.

По мнению специалистов, постоянная Хаббла по новым расчетам составляет 75,1 ±2,3 километра в секунду на мегапарсек, а возраст Вселенной — около 12,6 миллиардов лет. Это противоречит использовавшимся ранее данным, которые определяли константу Хаббла на уровне 74,03 ± 1,42 (км/с)/Мпк по традиционным методам подсчета и 67,4 ± 0,5 (км/с)/Мпк на основе реликтового излучения. Как отмечают авторы работы, результаты которой опубликованы в журнале Astronomical Journal, на 95% все значения постоянной Хаббла ниже 70 можно исключать.

Возраст Вселенной, согласно нового исследования, составляет 12,6 млрд лет — предыдущие значения составляли от 12 млрд лет до 14,5 млрд лет, поэтому физики отмечают, что человечество еще недостаточно хорошо изучило Вселенную.