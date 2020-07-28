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«Мы уже готовы, а Саша - нет»

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  • 28.07.2020, 15:03
  • 3,879
«Мы уже готовы, а Саша - нет»
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Уличные акции в июне и в июле показали бессилие властей.

Научиться бороться с таким "организованным хаосом" они не смогут, даже их намного более профессиональные коллеги из других стран опускают руки перед такой формой протеста. Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказал читатель.

"Уличные акции, которые были в июне и в июле, на самом деле, показали бессилие властей, - пишет читатель. - Научиться бороться с таким "организованным хаосом" они не смогут, даже их намного более профессиональные коллеги из других стран опускают руки перед такой формой протеста.

Изучаем опыт Армении и Гонконга. Собралось нас немного в каком-то месте - при приближении ОМОНа быстро перемещаемся в другое. Собралось много - идем, Собралось очень много - занимаем проезжую часть. И тогда уже никто с нами ничего сделать не сможет. Разбить звено такой цепи солидарности невозможно.

Вечером 9 августа нужно выходить во всех городах, собираться в центре. Мы уже готовы. Саша - нет, оттого и грозит постоянно нам кулачками, надеясь, что нас это остановит. Не остановит, Саша, терпение лопнуло".

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