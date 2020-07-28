Курс биткоина впервые за год поднялся выше $11 тысяч 3 28.07.2020, 16:44

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Что будет с курсом дальше и стоит ли инвестировать в криптовалюту?

Курс биткоина поднялся выше 11 000 долларов, золото обновило исторический максимум стоимости. Какая связь между активами, почему рост цены монеты ускорится и какие альткоины рассмотреть для инвестирования, рассказывает РБК.

Одновременно подорожали биткоин и золото

27 июля золото обновило исторический максимум стоимости. Котировки драгметалла поднялись до отметки в 1938 долларов, побив предыдущий рекорд в 1923 доллара, установленный в сентябре 2011 года. Одновременно с этим подорожал биткоин. Впервые за год его курс поднялся выше 11 000 долларов. За сутки криптовалюта подорожала на 7%, с марта — на 200%.

Одновременное подорожание золота и биткоина может говорить о том, что оба актива выполняют функцию защитных инструментов, предположил ведущий трейдер United traders Алексей Марков. Однако дело не только в корреляции. Вероятно, росту стоимости криптовалюты также помогло ее постепенное признание в качестве инвестиции.

«Безусловно, корреляция у этих двух инструментов как защитных активов есть, сейчас она стала еще более сильной. Но на мой взгляд, дело не только в этой функции. Мы видим общее признание биткоина как полноценной составляющей современного инвестиционного портфеля. Держал и буду держать этот инструмент», — поделился своей стратегией Марков.

Возможно, биткоин постепенно становится цифровой версией золота. По крайней мере с таким заявлением в апреле выступили аналитики Bloomberg. Они уверены, что монета начинает выполнять функции защитного актива, об этом говорит снижение волатильности курса и рост интереса к фьючерсам на BTC.

С мнением специалистов Bloomberg согласился финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. С его точки зрения, биткоин может выступать в качестве защитного актива. Так как сейчас инвесторы стараются сберечь капитал из-за сверхмягкой денежно-кредитной политики и растущих геополитических рисков, средства могут пойти не только в золото, но и в BTC.

«Вполне допускаю такой вариант развития событий и соглашусь с аналитиками Bloomberg. При снижении общей волатильности на криптовалютном рынке и увеличении интереса к фьючерсам на биткоин, он будет все более востребован как защитный инструмент», — предположил Кленов.

Покупать или продавать?

Некоторые пользователи считают, что настало время фиксировать прибыль и продавать запасы биткоина. Об этом говорит резкое увеличение притока криптовалюты на биржи. Согласно данным аналитического сервиса Glassnode, опубликованным в Twitter, сразу после подъема курса монеты выше 10 000 долларов инвесторы стали отправлять свои активы на биржи. Количество BTC, переведенных за сутки, оказалось рекордным за последние три месяца.

Тем не менее эксперты допускают, что в ближайшее время рост стоимости Bitcoin, а вместе с тем и Ethereum продолжится. Например, ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков считает, что цена первой криптовалюты вскоре может подняться до 12 000 долларов.

«Я полагаю, что в ближайшее время рост BTC и ETH продолжится. Бенчмарк стремится закрепиться выше ключевого уровня в 10 500 долларов, после которого у BTC открывается цель в 12 000 долларов. Судя по тому, что крупных объемов на покупку в биткоине пока нет, институционалы ждут выхода цены выше 10 500 долларов, чтобы набирать длинные позиции. Поэтому в ближайшее время я ожидаю ускорения роста», — спрогнозировал Першиков.

Частный трейдер Александр Бояринцев также настроен оптимистично. По его словам, преодоление отметки в 10 000 долларов — это только начало роста цены биткоина. Возможно подорожание монеты на 20−40% от текущих значений.

«Биткоин выше 10 000 долларов, и я убежден, что это только начало нового роста. Главная криптовалюта прошла стресс-тест в марте… дальнейшая цель 12 000−14 000 долларов. ФРС США продолжает печатать деньги, и люди прекрасно понимают, что сохранить свои сбережения можно только в драгоценных металлах и биткоине. Считаю, что биткоин есть смысл покупать именно сейчас, пока цена еще не ушла значительно выше. Я верю в рост в ближайшее время, до конца года возможно обновление максимума», — рассказал Бояринцев.

Он пояснил, что продолжению роста цены биткоина будет помогать его признание со стороны институциональных инвесторов. Они будут вкладываться в актив, это ускорит рост его стоимости. Также на ситуацию благоприятно повлияет развитию кастодианов — сервисов для хранения криптовалюты. Например, 23 июля национальные банки США получили право хранить цифровые активы.

Положительно на будущее биткоина также смотрит аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Он объяснил, что цена актива преодолела сопротивление на отметке в 9800 долларов. Монета также укрепилась благодаря ликвидациям коротких позиций. Это делает возможным продолжение роста до 12 250 долларов.

«Крипторынок весь зеленый. Сейчас покупателям открылась дорога до 10 950 долларов. После прохождения зоны 10 950−11 150 долларов откроется цель 12 250 долларов. Можно частично фиксировать прибыль на уровнях 10 950 и 12 250 долларов», — рассказал Антонов.

Он уточнил, что из-за роста случаев заболеваний коронавирусом и ввода новых ограничений в некоторых штатах США, сохраняются риски снижения для фондового рынка. Но если рост индекса S&P 500 продолжится, то на фоне ухудшения американо-китайских отношений и ралли по золоту, биткоин продолжит двигаться к максимуму вблизи 14 000 доларов, установленному в июне 2019 года.

Альтернативы биткоину

Несмотря на то, что именно биткоин является флагманом рынка криптовалют, некоторые альткоины показывают результаты лучше. Например, курс Ethereum сегодня поднимался до 325 долларов и преодолел максимум, установленный в феврале на отметке в 287 долларов.

Антонов продолжил, что Ethereum может подорожать вплоть до 400 долларов. Схожую динамику покажут и другие альткоины, например EOS и Litecoin. Однако инвестировать в них, как и во все криптовалюты рискованно. Цена может мгновенно взлететь или упасть, из-за этого пользователь не успеет закрыть сделку и зафиксировать прибыль.

«Дорожает большинство топовых альктоинов. Наилучшие результаты показывает Ethereum. По оценкам „Альпари“, по нему ближайшие цели 367 и 400 долларов. По Litecoin в качестве целевых уровней можно рассмотреть 58−62 долларов. Цель по EOS — 3,15 доллара. Инвестировать в альктоины рискованно. Если у инвестора недостаточно опыта, то он может не успеть зафиксировать прибыль. Цена может внутри дня подняться на 15% и упасть на столько же», — уверен Антонов.

Першиков для Ethereum назвал ту же ценовую отметку — 400 долларов. Подорожанию альткоина поможет всплеск популярности рынка децентрализованных финансов (DeFi). Другие альткоины также буду дорожать, эксперт посоветовал присмотреться к монетам, входящим в топ-10 по капитализации.

«Ethereum на фоне роста популярности DeFi на ERC-20 в ближайшее время может достигнуть уровня в 400 долларов. До вчерашнего дня инвесторы активно покупали альктоины, пока биткоин стоял на месте, но сейчас фокус участников рынка вновь вернулся к первой криптовалюте. Я рекомендую держать альктоины из топ-10 на половину всего портфеля, а вторую половину инвестировать в биткоин после закрепления цены выше 10 500 долларов», — предложил аналитик.

Бояринцев согласился с тем, что Ethereum дорожает благодаря развитию DeFi-сектора, но входящие в него токены не стоит игнорировать. Эта новая отрасль на рынке криптовалют, инвестиции в которую могут принести значительные доходы.

«Ethereum растет вместе с DeFi, и мы увидим в ближайшее время иксы прибыли. Мой личный портфель на 25% как раз и состоит из DeFi. Совершенно очевидно, что формируется новая отрасль, и проинвестировав в нее, можно очень хорошо заработать, это уже было с биткоином 8 лет назад. В Defi аналогичная ситуация и рост будет 100%. Поэтому нужно держать часть капитала в ETH и в DeFi, это связанные технологии, и рост будет одновременный», — уверен Бояринцев.

Он подчеркнул, что нет возможности определить, какие именно DeFi-платформы рассматривать для инвестиций. Многие проекты, вероятно, умрут. В данном случае сработает стратегия: купить каждого токена на 2−3% и собрать таким образом портфель, потом его ребалансировать.

Все эксперты уверены в том, что биткоин продолжит дорожать. Вместе с тем будет расти цена альткоинов. Целью для BTC аналитики назвали диапазон 12 000−14 000 долларов, для Ethereum — 367−400 долларов. Также аналитики рекомендовали изучить сектор децентрализованных финансов. DeFi — это новая, только зарождающаяся индустрия, инвестиции в которою крайне рискованны, но могут принести существенную прибыль.

Например, токен DeFi-платформы yEarn Finance был добавлен на биржи 18 июля, и в течение недели после этого его курс взлетел на 13 000%, с 35 до 4800 долларов. К текущему моменту актив подешевел до 2780 долларов. Сегодня состоится ICO другой монеты от проекта с аналогичными функциями.