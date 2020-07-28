Исполнительница песни «Я из деревни»: Люди просто устали молчать 13 28.07.2020, 15:16

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Ксения Дегелько выступает за перемены в Беларуси.

На днях исполнительница нашумевшей в 2012 году песни «Я из деревни», которую даже называли неофициальным пионерским гимном, посетила пикет в родном городке на Гомельщине и стояла под бело-красно-белым флагом, сообщает «Радыё Свабода».

Восемь лет назад девушка ходила в 7 класс. Видеоролик, где она пела о любви к Родине, призывала покупать белорусское и называла себя активисткой пионерской организации, посмотрели на Yotube 1,5 миллиона человек.

Власть должна меняться

После окончания школы Ксения окончила Университет культуры и вышла замуж. Недавно она родила дочь Еву и большинство времени проводит с ней дома. Но это не помешало ей занять активную гражданскую позицию - Ксения сторонница перемен в стране и рассказала в интервью, что ее не устраивает.

«На снимке я была на пикете в поддержку перемен в Октябрьском. Я не могу выйти на пикет в Минске, так как у меня маленький ребенок, и поэтому мы приняли с мужем решение пойти на пикет, который организовали местные активисты в Октябрьском. Я за то, чтобы каждый имел право выбора. Не должен один и тот же человек неизменно оставаться правителем. Власть должна меняться»

В этом у Ксении семейный консенсус. Она говорит, что такой же мысли придерживается вся ее семья, родители и близкие. Мама мужа даже стала блогером, снимает видео в поддержку Светланы Тихоновской с известным блогером Андреем Пауком.

«Муж ходил на пикеты солидарности, я не могла, так как не с кем было оставить ребенка. Он там был и все видел. Если честно, то у меня наворачиваются слезы. (Ксения начинает плакать. - прим). Это наш народ, и так обращаться с ним просто нельзя. Это негодное поведение. Мы живем в независимом государстве и имеем право выбора».

Фото: «Наша Ніва»

С начала избирательной кампании Ксения следила за тремя сильнейшими кандидатами: Бабарико, Цепкало и Тихановской. Объединение штабов после того, как первых двух не допустили к выборам, она называет правильным. С кандидатом, за которого отдаст голос, Ксения уже тоже определилась.

«Я поддержу мысль большинства народа - это Тихановская. Она очень умный человек. Но поддержу ее тоже и потому, что она женщина. Женщина должна попытаться прийти к власти. Меня очень коснулись слова, якобы «Конституция в Беларуси не под женщину». Очень. Поэтому необходимо доказать обратное. Я надеюсь, что Тихановская дойдет до конца»

Несмотря на название песни» Я из деревни», родной Октябрьский (историческая Рудобелка) Ксении — это большой городок, где живут 7 000 тысяч человек. Журналисты поинтересовались, много ли изменилось на ее малой родине с 2012 года, когда Ксения прославила районный центр на всю Беларусь.

«Ничего кардинально не изменилось. Как и много где в Беларуси, появились проблемы с работой. Сокращают рабочие места, закрывают заводы. Это сегодня главная проблема. Но, конечно же, кто-то остается жить и там, открывает собственный бизнес, барбершопы, цветочные магазины. Люди стараются, не все хотят ехать в шумный город».

Настроения в городке перед выборами она называет такими же, как и во всей стране.

«Большинство все еще боится, аргументируя это семьей и работой. Я не боюсь. Нужно побеждать страх, для этого нужно иметь сильную внутреннюю мотивацию. Я разговаривала с друзьями, которые ходили на пикеты. Они говорили: Да, я боюсь, но мне дальше жить со своей совестью, и если я на этот раз промолчу, то как я буду жить дальше и смотреть в зеркало».

«Менять надо многое. Нужно проводить реформы - и в образовании, и в других областях. Для молодых людей очень сложно приобрести свое жилье. Это придется решать. Я не говорю, что Лукашенко ничего не сделал для страны. Но власть должна меняться, должно происходить что-то новое. Человек очень долго у власти и во многих нюансах он уже просто не разбирается».

«Подросло поколение, которое хочет перемен»

Ксения говорит, что восемь лет назад не интересовалась политикой. Школа и пионерская организация давали ей возможность интересно проводить время, участвовать в культурных событиях. Но с перспективы сегодняшнего дня, считает она, в учебных заведениях ученикам должны объяснять основы политики.

«Ошибка в том, что нас в школах не учат политологии, что не учат разбираться в процессах, которые происходят в стране. И молодежь в итоге неграмотна в этих вопросах. Но мне повезло, что дома были «диванные политики» и эта тема поднималась в семье. И каждый решает, высказываться ли ему потом, или нет. Вот мы с мужем ожидали, что выскажется Сергей Михалок. Но он молчит, значит, он этого не хочет»

Фото: «Наша Ніва»

Эмигрировать из Беларуси Ксения пока не хочет, хотя мысли уже возникали. Она убеждена, что нужно попытаться мирно провести перемены в стране. Больше всего их, по ее мнению, ждут молодые люди.

«Сейчас подросло то поколение, которое хочет перемен и не хочет топтаться на одном месте, как это было раньше. Раньше всем руководили старшие люди, пенсионеры. Они были за нынешнюю власть, боялись перемен. Особенно это усилилось после того, как в Украине произошел Майдан. Тогда все в Беларуси перепугались и молчали. Но сейчас люди просто устали молчать и бояться. Мы хоть и терпеливый народ, но хотим справедливости».