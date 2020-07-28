Исполнительница песни «Я из деревни»: Люди просто устали молчать

Исполнительница песни «Я из деревни»: Люди просто устали молчать13
- 28.07.2020, 15:16
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Ксения Дегелько выступает за перемены в Беларуси.
На днях исполнительница нашумевшей в 2012 году песни «Я из деревни», которую даже называли неофициальным пионерским гимном, посетила пикет в родном городке на Гомельщине и стояла под бело-красно-белым флагом, сообщает «Радыё Свабода».
Восемь лет назад девушка ходила в 7 класс. Видеоролик, где она пела о любви к Родине, призывала покупать белорусское и называла себя активисткой пионерской организации, посмотрели на Yotube 1,5 миллиона человек.
Власть должна меняться
После окончания школы Ксения окончила Университет культуры и вышла замуж. Недавно она родила дочь Еву и большинство времени проводит с ней дома. Но это не помешало ей занять активную гражданскую позицию - Ксения сторонница перемен в стране и рассказала в интервью, что ее не устраивает.
«На снимке я была на пикете в поддержку перемен в Октябрьском. Я не могу выйти на пикет в Минске, так как у меня маленький ребенок, и поэтому мы приняли с мужем решение пойти на пикет, который организовали местные активисты в Октябрьском. Я за то, чтобы каждый имел право выбора. Не должен один и тот же человек неизменно оставаться правителем. Власть должна меняться»
В этом у Ксении семейный консенсус. Она говорит, что такой же мысли придерживается вся ее семья, родители и близкие. Мама мужа даже стала блогером, снимает видео в поддержку Светланы Тихоновской с известным блогером Андреем Пауком.
«Муж ходил на пикеты солидарности, я не могла, так как не с кем было оставить ребенка. Он там был и все видел. Если честно, то у меня наворачиваются слезы. (Ксения начинает плакать. - прим). Это наш народ, и так обращаться с ним просто нельзя. Это негодное поведение. Мы живем в независимом государстве и имеем право выбора».
С начала избирательной кампании Ксения следила за тремя сильнейшими кандидатами: Бабарико, Цепкало и Тихановской. Объединение штабов после того, как первых двух не допустили к выборам, она называет правильным. С кандидатом, за которого отдаст голос, Ксения уже тоже определилась.
«Я поддержу мысль большинства народа - это Тихановская. Она очень умный человек. Но поддержу ее тоже и потому, что она женщина. Женщина должна попытаться прийти к власти. Меня очень коснулись слова, якобы «Конституция в Беларуси не под женщину». Очень. Поэтому необходимо доказать обратное. Я надеюсь, что Тихановская дойдет до конца»
Несмотря на название песни» Я из деревни», родной Октябрьский (историческая Рудобелка) Ксении — это большой городок, где живут 7 000 тысяч человек. Журналисты поинтересовались, много ли изменилось на ее малой родине с 2012 года, когда Ксения прославила районный центр на всю Беларусь.
«Ничего кардинально не изменилось. Как и много где в Беларуси, появились проблемы с работой. Сокращают рабочие места, закрывают заводы. Это сегодня главная проблема. Но, конечно же, кто-то остается жить и там, открывает собственный бизнес, барбершопы, цветочные магазины. Люди стараются, не все хотят ехать в шумный город».
Настроения в городке перед выборами она называет такими же, как и во всей стране.
«Большинство все еще боится, аргументируя это семьей и работой. Я не боюсь. Нужно побеждать страх, для этого нужно иметь сильную внутреннюю мотивацию. Я разговаривала с друзьями, которые ходили на пикеты. Они говорили: Да, я боюсь, но мне дальше жить со своей совестью, и если я на этот раз промолчу, то как я буду жить дальше и смотреть в зеркало».
«Менять надо многое. Нужно проводить реформы - и в образовании, и в других областях. Для молодых людей очень сложно приобрести свое жилье. Это придется решать. Я не говорю, что Лукашенко ничего не сделал для страны. Но власть должна меняться, должно происходить что-то новое. Человек очень долго у власти и во многих нюансах он уже просто не разбирается».
«Подросло поколение, которое хочет перемен»
Ксения говорит, что восемь лет назад не интересовалась политикой. Школа и пионерская организация давали ей возможность интересно проводить время, участвовать в культурных событиях. Но с перспективы сегодняшнего дня, считает она, в учебных заведениях ученикам должны объяснять основы политики.
«Ошибка в том, что нас в школах не учат политологии, что не учат разбираться в процессах, которые происходят в стране. И молодежь в итоге неграмотна в этих вопросах. Но мне повезло, что дома были «диванные политики» и эта тема поднималась в семье. И каждый решает, высказываться ли ему потом, или нет. Вот мы с мужем ожидали, что выскажется Сергей Михалок. Но он молчит, значит, он этого не хочет»
Эмигрировать из Беларуси Ксения пока не хочет, хотя мысли уже возникали. Она убеждена, что нужно попытаться мирно провести перемены в стране. Больше всего их, по ее мнению, ждут молодые люди.
«Сейчас подросло то поколение, которое хочет перемен и не хочет топтаться на одном месте, как это было раньше. Раньше всем руководили старшие люди, пенсионеры. Они были за нынешнюю власть, боялись перемен. Особенно это усилилось после того, как в Украине произошел Майдан. Тогда все в Беларуси перепугались и молчали. Но сейчас люди просто устали молчать и бояться. Мы хоть и терпеливый народ, но хотим справедливости».