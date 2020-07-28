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Китай заблокировал статью Путина о Второй мировой войне

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  • 28.07.2020, 15:20
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Китай заблокировал статью Путина о Второй мировой войне

Блокировка состоялась, несмотря на заключенное соглашение о сотрудничестве в информационной сфере.

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне была заблокирована на территории Китая.

Перевод статьи «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой Путин оправдывает пакт Молотова-Риббентропа, возлагает на руководство Польши ответственность за нападении Гитлера на страну и называет законным присоединение стран Балтии к СССР, появился на китайской версии сайта Sputnik (входит в группу «Россия сегодня») 20 июня.

Как сообщает «Медуза», материал был заблокирован в тот же день и, по данным сервиса WebSitePulse, не разблокирован до сих пор.

Причины его блокировки для китайской аудитории остаются неясными. В пресс-службе Sputnik не ответили, почему это могло произойти. Пресс-служба МИА «Россия сегодня» также отказалась комментировать ситуацию.

Блокировка состоялась даже несмотря на заключенное в 2018 году соглашение о стратегическом партнерстве между «МИА Россия Сегодня» и медиакорпорацией Китая - холдингом, объединяющим крупнейшие теле- и радиокомпании КНР.

В рамках этого соглашения российские госСМИ ежемесячно публикуют десятки материалов китайской пропаганды, например, о ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, по данным Human Rights Watch, до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях.

Китайским журналистам запрещается негативно писать о России. Но продвинуть российскую повестку в китайском медиаполе возможно не всегда.

«Конечно, Китай сейчас гораздо более сильный партнер, чем Россия, и Россия намного больше зависит от Китая, чем Китай от России. Поэтому равного партнерства в потоке информации вряд ли можно ожидать», - замечает специалист по китайским медиа, профессор глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия Мария Репникова.

«У Китая есть своя позиция по Крыму, поэтому если бы Россия хотела опубликовать в китайских СМИ что-то в защиту аннексии [Крыма], то это было бы абсолютно невозможно», - поясняет профессор Кардиффского университета Сергей Радченко.

Статья Путина, напомним, стала ответом на принятую осенью прошлого года резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. В резолюции говорится, в частности, что Вторая мировая война стала результатом пакта Молотова-Риббентропа.

Путин жестко осудил резолюцию, заявив, что «ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма».

В статье президент, в частности, написал, что присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа осуществлялось с согласия властей этих стран и «соответствовало международному и государственному праву того времени».


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