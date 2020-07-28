В Гродно нашли «умельца», который из зимбабвийских долларов делал евро 3 28.07.2020, 15:28

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Фото: grodno.mvd.gov.by

Его искали несколько месяцев.

Житель Гродно в апреле нынешнего года принес в обменник купюру в 1000 евро. По его словам, банкнота осталась ему от отца в наследство. Кассир обменника сразу вычислила, что это фальшивка. Выяснилось, что купюра — это денежный билет Резервного банка Зимбабве номиналом 1000 долларов образца 2007 года. По данному факту возбудили уголовное дело, пишет onliner.by.

Эксперты Госкомитета судебных экспертиз по Гродненской области установили, что фальшивомонетчики изменили на билете наименование банка-эмитента и название валюты, удалив часть первоначальных реквизитов. Затем на их местах сделали читаемые тексты и некоторые изображения.

«В течение нескольких месяцев оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД совместно с коллегами из СК провели ряд оперативно-разыскных мероприятий. Оказалось, что несколько лет назад подобные фальшивки уже сдавались на территории нашей страны. Отработав множество версий, правоохранители установили личность мужчины, который может быть причастен к изготовлению подделки. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии за совершенное ранее аналогичное преступление», — говорится в сообщении.

Оригинальная купюра банка Зимбабве

Выяснилось, что именно этот человек сделал те самые поддельные 1000 евро. Его признали подозреваемым по статье 221 Уголовного кодекса «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.