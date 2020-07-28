Шведский парламентарий: Нам нужно жестко противостоять режиму Лукашенко 1 28.07.2020, 15:42

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Мария Нильссон

Мария Нильссон выступает за санкции против белорусских властей.

Шведская депутат Мария Нильссон застала в Минске «Плошчу-2010», а теперь снова приехала в Беларусь и сравнивает свои сегодняшние ощущения с воспоминаниями десятилетней давности. The Village приводит интервью с Марией, которая требует ввести санкции против политических элит Беларуси.

Мария Нильссон стала депутатом шведского Риксдага от партии Liberalerna в 2018 году. Вместе с немногими шведскими политиками, Мария регулярно поднимает дискуссию о Беларуси. В прошлом году депутат поддержала инициативу смены названия страны в шведском языке с Vitryssland на Belarus. Сегодня Мария требует внимания к Беларуси от шведского МИД. В июне Мария выступила за санкции против политических элит в Беларуси вместе с коллегой по либеральной партии, шведской евродепутатом Карин Карлсбро.

— Почему шведскому депутату небезразлична Беларусь?

— Интерес к Беларуси возник давно, еще когда изучала русский язык в университете Лунда. Я ездила в Беларусь и немного работала с Беларусью. Двенадцать лет назад я работала с развитием гражданского общества, с проектами, финансируемыми SIDA.

Я ездила в Беларусь в 2010 году во время выборов не как наблюдатель, а как посетитель, воспользовалась возможностью навестить своих друзей. И заодно поучаствовала в демонстрации в ту ночь, 19 декабря, на Октябрьской площади.

Мое внимание в политике в отношении Беларуси, это привлечение внимания к ситуации в Беларуси. Иногда я чувствую не то что бы стыд, но удивление, по поводу того, что можно так усердно бороться и быть в курсе того, что происходит в Гонконге.

В то же время, здесь забывают о стране, которая находится на границе ЕС, в двух часах полета от Стокгольма.

Поэтому я считаю, что первым шагом является повышение осведомленности о том, что Беларусь все еще часть Европы, все еще авторитарная страна, где подавляется гражданское общество и права человека.

Это моя личная главная цель, связанная с Беларусью. Вторая цель — поддержать демократические силы. Нужно заставлять наше правительство и наше Министерство иностранных дел говорить о Беларуси и делать заявления не только на уровне Швеции, но и — Европейского Союза.

— Вместе с европарламентарием Карин Карлсбро вы опубликовали статью о Беларуси, где отмечаете необходимость введения санкций. Когда вводить санкции и в какой степени? Как это влияет на будущее отношений Беларуси с ЕС?

— Я за санкции. Но санкции — это не панацея. Считаю, что инициатива о санкциях должна исходить от ЕС, а не от Швеции. Мы довольно сильная страна, но в глобальном смысле — незначительный игрок, нам нужна платформа ЕС.

Я думаю, что санкции должны быть конкретными и точечными, ограниченными политической элитой Беларуси.

Конечно, существуют негативные аспекты санкций, которые нужно учитывать. Я знаю, что некоторые, и я уважаю это мнение, полагают, что если мы будем слишком настаивать на санкциях, Беларусь будет больше приближаться к России. И Россия может использовать это как аргумент.

Даже с учетом этого, я все еще думаю, что санкции — это один из инструментов, который следует использовать. Если бы у нас, например, были законы Магнитского на европейском уровне, их можно было бы использовать, потому что они ориентированы на конкретных людей, а не на население в целом.

Таким образом, санкции могут быть использованы, и они могли бы стать инструментом перед выборами. К сожалению, ЕС работает очень медленно. Поэтому я думаю, что прямо перед выборами ничего не произойдет.

Я считаю, что мы должны готовиться к санкциям, ведь мы уже знаем, что эти выборы не будут честными. Даже если предположить, что мы не знаем результат выборов, а учитывать то, что случилось с Бабарико.

— С тех пор как Анн Линде стала министром иностранных дел, мы увидели в этом своеобразное начало потепления отношений с беларуским режимом. В то же время шведский МИД продолжал заострять внимание на нарушениях прав человека. Согласны ли вы с тем, что Швеция должна работать с Беларусью, и влиять на изменения в стране через soft power?

— Я не одобряю то, что делала Анн Линде до этого момента. Тем не менее, уважаю ее подход. Я могу понять ее аргумент о том, что нужно пытаться влиять на авторитарный режим мягкой силой, постепенно его ослаблять. А потом стоит говорить о правах человека и так далее.

Я просто не разделяю такой подход. Я не верю, что это сработает. И я считаю, что нам нужно жестко противостоять авторитарному режиму Лукашенко.

В то же время оказывать очень сильную поддержку демократическим силам и гражданскому обществу. Но мы не можем успешно делать и то, и другое одновременно.

— Что вы бы сказали беларусам прямо сейчас?

— Так легко и странно сидеть здесь в демократической стране, которая была демократической на протяжении многих лет, и давать советы людям, которые пострадали сначала при Советском Союзе, а затем за 26 лет тоталитарного режим Лукашенко. Я восхищаюсь всеми, кто высказывается, кто выступает, на улицах или на неформальном образовательном семинаре, или при простом разговоре с другом.

Важно показать что вы можете вести критические публичные дискуссии, доносить, что геи не плохие, а женщины могут быть политиками.

Каждая мелочь, каждый шаг невероятно ценен в такой стране как Беларусь.

Я безумно восхищена и переполнена уважением ко всем и каждому, кто борется за свободу в Беларуси!