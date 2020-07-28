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Житель Жодино: Заводчане — сила, которую боится власть

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  • 28.07.2020, 16:09
  • 2,831
Житель Жодино: Заводчане — сила, которую боится власть
иллюстрационное фото

Работникам белорусских предприятий пора это осознать.

«Хочу обратиться к работникам БелАЗа, - пишет житель Жодино Telegram-каналу «Баста!». - Уважаемые заводчане, да и все жодинцы, сколько можно? Сколько можно только в интернете жаловаться?

Мэра посадили - вы молчали, завод отжали, располовинили - вы молчали. Ввели четырехдневку - вы молчали. Лишают премий, сокращают - вы снова молчите!

«Белазовцы», запомните, это еще цветочки! Вишенкой на торте будет то, что произойдет в случае, если каким-то чудом Саша удержит власть - пусть даже на пару месяцев. В стране наступит дефолт, ваша зарплата превратится в копейки, а каждого третьего сократят!

Вы - заводчане, за счет вашего труда живет весь город, вы - сила, которую боится власть. Задумайтесь над этим».

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