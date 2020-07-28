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Возле КГБ в Минске задерживали журналистов «Белсата», tut.by и ТАСС

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  • 28.07.2020, 16:32
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Возле КГБ в Минске задерживали журналистов «Белсата», tut.by и ТАСС

(обновлено) Через полчаса их отпустили.

Возле КГБ в Минске на полчаса задерживали журналистов, сообщает tut.by.

Среди задержанных — журналист tut.by Елена Толкачева, журналисты телеканала «Белсат» Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Игорь Ильяш и фотокорреспондент агентства ТАСС в Минске Наталья Федосенко.

Напомним, сегодня в 16 часов координатор штаба Бабарико Мария Колесникова призвала подавать в КГБ ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико.

Она попросила неравнодушных белорусов выступить поручителями для изменения меры пресечения для Виктора Бабарико.

Мария Колесникова, представители штаба и несколько десятков белорусов подали заявление в приемную КГБ.


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