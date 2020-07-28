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Участница пикета в Гомеле: Теперь все в наших руках, вместе победим

  • 28.07.2020, 16:54
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Участница пикета в Гомеле: Теперь все в наших руках, вместе победим
ФОТО: SVABODA.ORG

Пикеты по всей стране возвращают надежду.

Участница протестного чата поделилась c пресс-службой гражданской кампании «Европейская Беларусь» историей о том, как акция в Гомеле изменила ее соседку.

«У соседки муж весной заболел пневмонией, умер от проблем с сердцем, - пишет женщина. - Она уверена, что болезнь и смерть мужа связаны с коронавирусом. Писала заявления и жалобы, но ничего не добилась, всё без толку.

Съездила в Гомель, на пикет Светланы Тихановской, обратно приехала возбужденная и воодушевленная. Говорит, что никогда раньше такого не ощущала такого единения с другими людьми, единого желания перемен. Такая надежда в ее глазах появилась, что ничем ее не потушить. Говорит, что теперь всё в наших руках, вместе победим.

Сегодня распечатала дома листовки и позвала ночью расклеивать их по городу. А еще по всем соседям пробежалась, провела агитацию, и главное, что к ней прислушиваются, потому что она дело рассказывает, и главное, что искренне».


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