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Более тысячи выпускников Лицея БГУ выступили за честные выборы

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  • 28.07.2020, 17:06
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Более тысячи выпускников Лицея БГУ выступили за честные выборы

Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси.

Обращение было опубликовано на сайте zvarot.org.

– Мы, выпускники Лицея всех поколений, сочли неприемлемым молча наблюдать за событиями, затрагивающими конституционные права и будущее каждого из нас. Мы выступаем с открытым обращением ко всем нашим согражданам, включая тех, кто занимает посты в системе государственной власти, – указано в обращении.

По мнению выпускников, «никто не имеет права помешать проведению честных выборов. Так предписано законодательством, и мы не требуем ничего, кроме соблюдения Конституции».

– На деле же мы видим, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием.

Самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте. Независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии. На участки ограничен и доступ наблюдателей. Тех, кто выходит на мирные акции протеста или просто оказались рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают на сутки.

Но! События последних месяцев окончательно убедили нас в том, что от нас, от гражданского общества, в этой жизни зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. Порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси.

Народ, который определяет, как будет развиваться наша страна. Народ, который контролирует действия нанятых им чиновников, а не наоборот.

Мы считаем, что каждый из нас может и должен сделать все от него зависящее для того, чтобы финал выборов прошел честно, права избирателей и всех претендентов на пост президента не нарушались, а подсчет голосов велся справедливо и прозрачно в комиссиях всех уровней, – написано в обращении.


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