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В Добрушском районе женщина родила сына в такси

  • 28.07.2020, 17:29
В Добрушском районе женщина родила сына в такси

Водитель вез женщину в больницу, почти как скорая помощь.

В Добрушском районе женщина родила ребенка в такси. Случилось это 27 июля, пишет «Комсомольская правда».

- Заказ на поездку поступил из агрогородка Жгунь. В машину села молодая женщина на большом сроке беременности. Она сообщила, что ей нужно на осмотр в добрушскую поликлинику к врачу. Затем в разговоре пожаловалась на боли в области живота, - рассказал водитель такси Александр сайту районного издания «Добрушский край».

В дороге женщине стало хуже, она попросила таксиста ехать быстрее. Водитель даже включил аварийную сигнализацию и поехал с ней по встречке. К слову, водители уступали ему дорогу.

У приемного отделения больницы к такси вышли медики. И приняли решение принимать роды в машине.

Мальчик появился на свет в 12 часов 7 минут.


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