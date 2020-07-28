Белорусская казна стремительно теряет доходы 28.07.2020, 18:10

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Таракан доруководился.

В этом году белорусский бюджет столкнется с большим дефицитом. Для его покрытия задействуют заначки прежних лет, что обострит проблемы с расчетами по внешнему долгу, передает naviny.by.

Белорусская казна переживает не лучшие времена. За шесть месяцев этого года доходная часть республиканского бюджета потеряла 1,8 млрд рублей.

Потери по ввозным таможенным сборам и пошлинам оценены в 91 млн рублей, налогу на прибыль — в 243,2 млн рублей, вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты — в 568,2 млн рублей, по дивидендам — в 866,6 млн рублей.

Такая информация содержится в проекте Основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021—2023 годы. Выдержки из документа опубликовало издание (officelife.media https://officelife.media/news/18983-became-known-the-structure-of-state-budget-revenues-in-the-i-half/). В Министерстве финансов пока не готовы комментировать эту информацию.

Потери образовались под воздействием сразу нескольких неожиданных факторов, которые не могли быть спланированы при составлении бюджета на текущий год, считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

В начале года между Беларусью и Россией разразилась нефтяная война, что привело к резкому сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов и, соответственно, поступлений в бюджет от вывозных таможенных пошлин.

Ситуация усугубилась из-за мирового кризиса, вызванного коронавирусом. На рынке упал спрос на нефть и нефтепродукты.

Пандемия также привела к ухудшению финансовых показателей большого числа государственных предприятий, что повлекло снижение налога на прибыль. Многие госорганизации перестали перечислять дивиденды в пользу государства. Правительство выделило им помощь, что увеличило расходы бюджета.

Кроме того, к увеличению расходов бюджета привели популистские меры накануне президентских выборов — повышение пенсий и зарплат некоторым категориям населения.

Впервые за долгое время республиканский бюджет сформировался с дефицитом. За шесть месяцев этого года его размер составил 1,8 млрд рублей.

По итогам года власти ожидают увеличение расходов республиканского бюджета на 1,4 млрд рублей. Потери доходной части госказны оценены в 3,8 млрд рублей. Из-за снижения экономической активности поступления по налогам на прибыль и добавленную стоимость сократятся почти на 2 млрд рублей, по дивидендам — на 995 млн рублей. Из-за снижения объема импорта ввозные таможенные пошлины и сборы снизятся на 287 млн рублей. Потери по вывозным таможенным пошлинам вследствие снижения объемов нефтепереработки и приостановки экспорта белорусской нефти оценены в 1,4 млрд рублей.

Дефицит республиканского бюджета ожидается в размере 5,6 млрд рублей по итогам года. Это почти в шесть раз больше, чем прописано в законе «О республиканском бюджете на 2020 год».

Платить по долгам станет сложнее

Покрывать дефицит бюджета власти намерены за счет внешних государственных займов (983 млн рублей), средств от возврата гарантий (1 млрд рублей) и остатков средств республиканского бюджета прежних лет (3,6 млрд рублей).

«Последние годы профицит бюджета традиционно использовался для погашения и обслуживания внешнего долга. Если сейчас эти средства пустят на финансирование дефицита бюджета, то в следующем году начнет болеть голова по поводу того, что надо будет в большей сумме рефинансировать внешний долг», — объяснил Вадим Иосуб.

Грубо говоря, если последние годы порядка 25% внешнего долга власти гасили за счет профицита бюджета, а 75% — за счет рефинансирования, то сейчас надо будет рефинансировать весь внешний долг, а с учетом сложившейся в последнее время ситуации это может быть проблематично.

«События последних месяцев и в экономике, и в политике вряд ли сделают реальным сотрудничество с международными финансовыми организациями в ближайшие годы. Что касается нашего традиционного крупнейшего кредитора — России, то еще с прошлого года они пытаются увязать кредиты с так называемой более тесной интеграцией. В таких условиях рефинансировать долг будет сложнее, чем в предыдущие годы», — отметил финансовый аналитик.

В прошлом году белорусские власти выручали китайские товарищи. Они перечислили кредит в 500 млн долларов. Но ежегодная потребность в рефинансировании составляет порядка 3,5-4 млрд долларов. Готов ли Китай регулярно на такие суммы подставлять плечо — это открытый вопрос, подчеркнул Вадим Иосуб.