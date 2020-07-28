Google протянет волоконно-оптический кабель между США и Европой 4 28.07.2020, 18:25

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Работы планируют завершить в следующем году.

Компания Google намерена проложит новый волоконно-оптический кабель, который соединит США с Великобританией и Испанией. Об этом во вторник, 28 июля, сообщается в блоге компании, передает korrespondent.net.

Отмечается, что кабель будет назван в честь одной из первых в США ученых по информатике Грейс Хоппер, которая также была контрадмиралом ВМС США.

В компании отметили, что Грейс Хоппер будет одним из первых кабелей, проложенных между США и Великобританией с 2003 года. Это будет первая инвестиция Google в частный подводный кабель, идущий в Великобританию, и первый кабель, который компания проложит до Испании. В Испании он будет интегрирован в центр облачных технологий, который Google намерен создать около Мадрида.