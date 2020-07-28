«Люди устали терпеть и они выйдут защищать свои голоса» 2 28.07.2020, 19:00

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фото: ap

Обращение к учителям.

"Я хочу обратиться ко всем учителям нашей страны, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - Ваша профессия во всем мире - одна из самых уважаемых. Мне очень хочется, чтобы и в Беларуси слово "учитель" звучало гордо и достойно.

"Мне очень горько видеть как над Вами издевается режим: за невысокие зарплаты вас обязуют подписываться на какую-то ненужную газету, терпеть унижения, собирая деньги на нужды школы/класса (хотя это обязанность государства), и что самое страшное - в критических ситуациях вас ставят под удар, как пушечное мясо. В ситуации с коронавирусом вас заставляли вести занятия без средств защиты, рискуя своим здоровьем и своих близких, вас заставляли проводить работу с родителями, чтобы дети в пандемию шли в школу... Вас заставили работать в официальный государственный выходной 1 мая!

Но надо отдать должное, что Вы не сломались в тяжёлых условиях. Вы учили наших детей удалённо, высылали задания, проверяли их, проводили онлайн уроки, беря на себя двойную нагрузку без оплаты. Вы показали нам, что педагог - это призвание! И мы говорим Вам за это спасибо!

Уважаемые наши учителя, обращаюсь к вам с призывом не сломаться 9 августа. Именно от вас зависит наше будущее. Всю ответственность за происходящее Ермошина уже официально переложила на членов комиссии, заявив, что считаете именно вы, а она только озвучивает то, что посчитали. Пожалуйста, помните, что люди устали терпеть и они выйдут защищать свои голоса. И отвечать придется всем: и тем кто исполнял преступный приказ, и тем кто "считал".

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