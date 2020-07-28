закрыть
28 июля 2020, вторник, 20:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Люди устали терпеть и они выйдут защищать свои голоса»

2
  • 28.07.2020, 19:00
  • 3,458
«Люди устали терпеть и они выйдут защищать свои голоса»
фото: ap

Обращение к учителям.

"Я хочу обратиться ко всем учителям нашей страны, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - Ваша профессия во всем мире - одна из самых уважаемых. Мне очень хочется, чтобы и в Беларуси слово "учитель" звучало гордо и достойно.

"Мне очень горько видеть как над Вами издевается режим: за невысокие зарплаты вас обязуют подписываться на какую-то ненужную газету, терпеть унижения, собирая деньги на нужды школы/класса (хотя это обязанность государства), и что самое страшное - в критических ситуациях вас ставят под удар, как пушечное мясо. В ситуации с коронавирусом вас заставляли вести занятия без средств защиты, рискуя своим здоровьем и своих близких, вас заставляли проводить работу с родителями, чтобы дети в пандемию шли в школу... Вас заставили работать в официальный государственный выходной 1 мая!

Но надо отдать должное, что Вы не сломались в тяжёлых условиях. Вы учили наших детей удалённо, высылали задания, проверяли их, проводили онлайн уроки, беря на себя двойную нагрузку без оплаты. Вы показали нам, что педагог - это призвание! И мы говорим Вам за это спасибо!

Уважаемые наши учителя, обращаюсь к вам с призывом не сломаться 9 августа. Именно от вас зависит наше будущее. Всю ответственность за происходящее Ермошина уже официально переложила на членов комиссии, заявив, что считаете именно вы, а она только озвучивает то, что посчитали. Пожалуйста, помните, что люди устали терпеть и они выйдут защищать свои голоса. И отвечать придется всем: и тем кто исполнял преступный приказ, и тем кто "считал".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип