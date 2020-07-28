Больной на голову Таракан пытается примазаться к «Хартии-97%» 38 28.07.2020, 19:18

10,543

Источник: Kova Bata

Житель Дроздов окончательно спятил.

Как известно, рейтинг Лукашенко невероятно низок и не превышает 3%. Белорусы ненавидят и презирают диктатора. Вся страна покрыта граффити «Саша 3%» и «Я/Мы97%».

На время выборов наш сайт, который является одним из лидеров белорусского интернетa, превратился в «Хартию-97%». Саша Таракан решил диким способом примазаться к большинству белорусов и нашему сайту,

Об этом сообщило государственное агентство БелТА.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», - сказал диктатор.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - добавил Лукашенко. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус».