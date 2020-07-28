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В США медведь, спасаясь от зноя, забрался в детский бассейн и уснул

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  • 28.07.2020, 19:22
  • 2,376
В США медведь, спасаясь от зноя, забрался в детский бассейн и уснул
Фото: depositphotos.com

Животное не смутилось присутствием хозяйки.

Большой черный медведь, спасаясь от жары, решил искупаться в детском бассейне и там же уснул. Хозяйка частного домовладения в Форт-Вэлли (штат Вирджиния, США) Реджина Келлер сняла животное на видео, которое выложила в Facebook, передает gordonua.com.

Женщина рассказала телеканалу CNN, что уже видела этого медведя в своем дворе пару лет назад, но с тех пор он стал значительно массивнее. Животное не смутилось присутствием хозяйки, подошло к бассейну, окунуло в него лапу, а затем целиком забралось в воду.

Келлер около часа наблюдала, как дремлет медведь. Затем к дому подъехали ее внуки с собаками и спугнули зверя.

Случай произошел 19 июля, когда температура воздуха в Форт-Вэлли достигала 36 ºС.

Черные медведи встречаются в 39 из 50 штатов США, они немного меньше бурых медведей.


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