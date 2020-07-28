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От мала до велика: весь народ требует перемен

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  • 28.07.2020, 19:33
  • 2,079
От мала до велика: весь народ требует перемен

Белорусов уже не остановить.

В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, громко включают музыку, устраивает вело- и автопробеги. В акциях участвуют белорусы всех возрастов.

Они выходят на улицу и просто гуляют по своему району. Приглашают друзей, родственников, соседей делать то же самое.

Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.

19:00 Флешмоб солидарности - и, как обычно, флаги в окнах и на балконах 👍

19:00 Поддерживаем политзаключенных всеми способами ✊


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