От мала до велика: весь народ требует перемен 1 28.07.2020, 19:33

2,079

Белорусов уже не остановить.

В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, громко включают музыку, устраивает вело- и автопробеги. В акциях участвуют белорусы всех возрастов.

Они выходят на улицу и просто гуляют по своему району. Приглашают друзей, родственников, соседей делать то же самое.

Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.

19:00 Флешмоб солидарности - и, как обычно, флаги в окнах и на балконах 👍

19:00 Поддерживаем политзаключенных всеми способами ✊