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В среду в Беларуси ожидается до +31 градуса

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  • 28.07.2020, 20:38
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В среду в Беларуси ожидается до +31 градуса
иллюстрационное Фото: gazeta.by

Днем на большей части территории страны пройдут дожди.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 июля из-за гроз, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, с переходом на западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, в дневные часы местами возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 30-31.


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