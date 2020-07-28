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Бывший премьер-министр Малайзии осужден на 12 лет за коррупцию

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  • 28.07.2020, 21:34
Бывший премьер-министр Малайзии осужден на 12 лет за коррупцию
Наджиб Разак

Прокуратура Малайзии обвиняла экс-премьера в хищении более миллиарда долларов из госфонда.

Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак приговорен к 12 годам заключения и штрафу в размере 42 миллионов евро (в пересчете). Такое наказание вынес во вторник, 28 июля, судья в Куала-Лумпуре, признав бывшего главу правительства виновным в коррупции, передает DW.

Прокуратура обвиняла Разака в хищении более миллиарда долларов из государственного фонда 1MDB, задачей которого было объявлено оживление экономики страны. По данным следствия, средства фонда шли, в частности, на подкуп правительственных чиновников, финансирование "черных фондов" Разака, покупку украшений, картин и недвижимости на сотни миллионов долларов.

Осужденный премьер Малайзии пока останется на свободе

Однако Наджиб Разак не будет отправлен немедленно за решетку - чтобы остаться на свободе во время рассмотрения апелляции, он должен внести крупный залог и раз в две недели отмечаться в полиции. Это может растянуться на годы.

Наджиб Разак возглавлял правительство Малайзии с 2009 по 2018 годы и покинул пост главы правительства после того, как в мае 2018-го на парламентских выборах в стране впервые за последние более чем 60 лет победила оппозиция. Однако в феврале 2020 года его партия "Объединенная малайская национальная организация (новая)" вернулась к власти в составе коалиции и, по оценкам экспертов, теперь, после осуждения Разака, может утратить доверие, что может привести к правительственному кризису.


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