Илон Маск считает электромобили Tesla слишком дорогими 28.07.2020, 22:01

1,365

Илон Маск

Бизнесмен намерен сделать электрокары доступными по цене.

Электромобили американской компании Tesla для многих автомобилистов остаются недостижимой мечтой. И это не потому, что дилерские центры производителя есть не во всех странах мира. Всему виной их высокая стоимость. Причем этот факт признает даже глава компании Илон Маск, передает autocentre.ua.

Во время беседы с инвесторами он заявил, что намерен сделать электрокары Tesla доступными по цене, ведь по-другому не удастся достигнуть поставленной цели. В настоящее время самая низкая цена у базовой версии Model 3 и она составляет 37 990 долларов. Эта стоимость вполне сопоставима с той производительностью и диапазоном, которыми обладает электрокар, но для многих клиентов это не является ключевым фактором, так как они опираются именно на цену.

Илон Маск не уточнил, насколько он готов снизить цену и когда это произойдет, но то, что он уже об этом говорит, дает шанс, что в обозримом будущем стоимость электрокаров подвинется в сторону уменьшения. Что касается новой бюджетной модели, о разработке которой уже говорили в компании, то она еще находится на стадии обсуждения. Поэтому полностью полагаться на нее производитель не намерен и все же рассматривает вопрос именно по снижению цен на всю актуальную линейку электрокаров Тесла.