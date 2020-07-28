Под Минском на месте леса хотят выкопать огромный карьер 1 28.07.2020, 22:12

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Местные всей деревней скидываются на адвоката.

В начале июля жители поселка перестали спать по ночам. В их руки случайно попал один интересный документ (никто, правда, не знает, откуда он взялся) — договор на поиск, разведку и подготовку к промышленному освоению западного участка месторождения песка «Слобода». Заключен он между Министерством архитектуры и строительства и «Научно-производственным центром по геологии», который и должен выполнить геологическую разведку до 20 декабря. И все бы ничего, но искать песок будут на территории леса, зажатого между двумя деревнями — Слободой и Леонтьевичами. Если найдут, то, возможно, вырубят около сотни гектаров зеленых насаждений, пишет onliner.by.

В чем проблема?

— Это единственный клочок леса под Минском по направлению Слуцкой трассы, который ограждает нас от пыли и грязи с дороги, — не скрывает возмущения Антон, он один из местных. — Если его уничтожат, понизится уровень грунтовых вод, и вода просто уйдет из скважин… А что станет с животными и птицами, которые здесь живут, в том числе краснокнижными?

Разведка в Слободе проводится в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016—2020 год». Ее цель — найти сырье для белорусских предприятий. Песок, судя по документу, нужен на производстве Минского комбината силикатных изделий.

— В настоящее время сырьевой базой Минского комбината силикатных изделий является месторождение «Никитинское», где запаса песка хватит еще на 5—6 лет. Поэтому нужно искать новое, — позже объяснили нам в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Проведенные ранее исследования подтверждают, что песок в деревне Слобода предприятию подходит. Но нужны точные данные, которые и планируют собрать во время геологической разведки.

Местные тем временем уже рисуют себе не самые приятные картины обозримого будущего.

— Не хотелось бы иметь прямо возле дома карьер для добычи песка. Это небезопасно — сколько уже было новостей о гибели детей в подобных местах. Да и как самосвалы будут его вывозить? Через жилую застройку? — задается вопросом Татьяна.

— А потом и вовсе начнут городской мусор здесь закапывать! И вместо леса у нас появится свалка! — эмоционально реагирует ее сосед.

Опасения вызывает еще кое-что: в слободских чащобах можно наткнуться на припрятанные в земле артиллерийские снаряды времен войны. Буквально неделю назад сюда снова приезжали саперы. Однажды здесь нашли больше сотни таких — можно сказать, целый склад.

А люди-то против

Узнав о том, что их лес под угрозой, жители поселка проявили чудеса самоорганизации: создали чат в Viber для обмена новостями, которых, к слову, пока не так много, сделали сайт, провели несколько неофициальных встреч, правда, пока возле магазина, записали трогательное видео…

— Мы против того, чтобы здесь проводили георазведку, на которую, между прочим, выделяются деньги из бюджета (судя по договору, стоимость работ — 262 800 рублей). Ведь, чтобы ее осуществить, нужно сделать просеку для проезда техники. Если ее вырубят, то на этом уже не остановятся и начнут рубить дальше, — объясняет Татьяна.

Девушка уже успела побывать на приеме у председателя Минского облисполкома, который пообещал, что без общественных обсуждений никаких шагов в сторону леса предприниматься не будет. Да и Боровлянский лесхоз, под опекой которого находится эта зеленая территория, разрешение на вырубку не давал. Разрешение дали только на проведение геологических изысканий, в которых ни слова не сказано о распиливании деревьев.

Местные уже разослали обращения во все заинтересованные ведомства: Министерство архитектуры и строительства, «Научно-производственный центр по геологии», в Минский облисполком, Боровлянский лесхоз… Разложили все по пунктам: разведку, а следовательно, и промышленное освоение территории надо отложить и все-таки провести общественные обсуждения по вопросу использования лесного фонда для добычи песка.

— За 2 дня собрали 500 подписей! И это только в нашей деревне, в соседних пока и не знают ничего. Если надо, мы и 10 тысяч соберем! — уверены местные.

Как будто в подтверждение этих слов к магазину подъезжает машина, из окна высовывается мужчина и предлагает, если надо, где-то что-то подписать.

Сейчас они ждут ответа от официальных органов. Буквально пару дней назад узнали, что одно из писем направили в администрацию правителя, а 5 августа слободские активисты идут на встречу к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды.

А еще они ищут адвоката, специализирующегося на защите экологических прав. Шутят, что скидывались на него всей деревней: кто огурцы с помидорами продал, кто картоху накопал.

В общем, настроены они серьезно и отдавать лес не собираются.

— Надеемся на положительный исход дела. Пока какого-то сопротивления мы не встретили, все идут навстречу, — заявляет Татьяна.

— А если ничего изменить не удастся?

— Под бульдозеры, что ли, ложиться... В чате уже есть желающие, — вслух рассуждает девушка. — Или трассу перекроем, будем по нерегулируемому пешеходному переходу ходить туда-сюда…

В «Научно-производственном центре по геологии» объяснили, что георазведка в этих краях фактически неизбежна. Она нужна не только для поиска песчано-гравийных смесей, но и для поиска воды, чтобы в дальнейшем перевести Минск на артезианское водоснабжение. Точные сроки проведения работ еще будут обсуждаться с местными органами власти, представителями Министерства лесного хозяйства и другими заинтересованными ведомствами, чтобы прийти к общему решению. Вопрос с возможной вырубкой просеки пока тоже не решен: для начала необходимо выехать на место. В центре подчеркнули, что общественные обсуждения по поводу георазведки не предусмотрены.