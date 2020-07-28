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Телевизор не справился

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 28.07.2020, 22:31
  • 4,815
Телевизор не справился

83% россиян знают о протестах в Хабаровске, хотя по ТВ об этом не говорят.

"Левада-центр" опубликовал результаты всероссийского телефонного опроса о протестах в Хабаровском крае, проведенном 24-25 июля.

83% опрошенных знают о протестах. При этом 26% внимательно следят за тем, как развиваются события, а 57% "что-то слышали об этом".

На вопрос об отношении к протестующим, заданный тем, кто слышал о шествиях и митингах в Хабаровском крае, 45% ответили "скорее положительно", 26% - "нейтрально, безразлично", 17% - "скорее отрицательно, негативно", 11% - затруднились с ответом.

Можно сказать, что телевизор с задачей замалчивания и шельмования участников протеста в Хабаровском крае не справился. Не впечатлила зрителей соловьевская "пьяная погань", или часть граждан вообще выключила телевизор и "внимательно следит" за событиями на Дальнем Востоке в интернете. По телевизору это невозможно: там либо замалчивание, либо оскорбления.

"Россия – великая страна, поэтому нас в ней не замечают", - было написано на одном из плакатов, который несли в Хабаровске протестующие. Это, разумеется, про кремлевское начальство. Опрос "Левада-центр" показывает, что граждане России о протестах знают, и немалое число людей их поддерживает.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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