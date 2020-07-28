Пикеты Светланы Тихановской прошли в Марьиной Горке, Поставах, Толочине и Хойниках
- 28.07.2020, 22:56
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Фотофакт.
Сегодня прошли очередные митинги в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Пикеты прошли в Марьиной Горке, Поставах, Толочине и Хойниках.
Фотографии опубликовал телеграм-канал «Баста!».
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