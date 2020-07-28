Пикеты Светланы Тихановской прошли в Марьиной Горке, Поставах, Толочине и Хойниках 28.07.2020, 22:56

3,354

Фотофакт.

Сегодня прошли очередные митинги в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Пикеты прошли в Марьиной Горке, Поставах, Толочине и Хойниках.

Фотографии опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.