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Пикеты Светланы Тихановской прошли в Марьиной Горке, Поставах, Толочине и Хойниках

  • 28.07.2020, 22:56
  • 3,354
Пикеты Светланы Тихановской прошли в Марьиной Горке, Поставах, Толочине и Хойниках

Фотофакт.

Сегодня прошли очередные митинги в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Пикеты прошли в Марьиной Горке, Поставах, Толочине и Хойниках.

Фотографии опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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