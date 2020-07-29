Белорусы игнорируют «письма счастья» от ГАИ 9 29.07.2020, 7:56

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Что делать, чтобы сумма платежей резко не выросла?

Не оплатил письмо счастья за превышение скорости — жди в гости судебного исполнителя: это правило в отношении лихачей действует железно. Как оказалось, в последнее время с такой ситуацией сталкивается много водителей. В ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» напомнили: чтобы избежать проблем, стоит подписаться на СМС-оповещение о привлечении к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

— В последнее время к нам стали чаще обращаться граждане с жалобами на принудительное взыскание штрафов за нарушение скорости зафиксированное датчиком. Люди говорят, что копию постановления об административном правонарушении они не получали, а о своем нарушении узнали от сотрудников органов принудительного исполнения, — рассказал tut.by Александр Хилькевич, представитель ЗАО «Безопасные дороги Беларуси». — При этом сумма, которую они должны оплатить, стала больше.

Водители не получают письма счастья по почте по разным причинам: кто-то не проживает по месту регистрации, кто-то не проверил почтовый ящик и так далее. А по закону, оплатить штраф за скорость водитель должен в течение месяца, при этом отсчет дней начинается с даты вынесения постановления об административном правонарушении.

— Если в месячный срок оплата штрафа не произведена, представление о принудительном взыскании штрафа ГАИ направляет в отдел принудительного исполнения. При этом на должника накладывают принудительный сбор в размере десяти процентов от суммы штрафа за нарушение скорости (ст. 120 Закона РБ «Об исполнительном производстве»), — объяснил Александр Хилькевич.

Надбавка за «услуги» судебного исполнителя, в зависимости от размера штрафа может варьироваться от 1 рубля 35 копеек до 16 рублей 20 копеек.

Оператор датчиков скорости напомнил, как избежать этих проблем. Для этого надо подписаться на СМС-оповещение о привлечении к административной ответственности за нарушение скоростного режима, зафиксированное техсредствами в автоматическом режиме. Эта услуга существует с 2014 года. Регистрация для физических лиц бесплатная, для юридических лиц платная, стоимость услуги в зависимости от продолжительности оповещения.

Как подписаться на СМС-оповещение

Заходим на сайт СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

На главной странице, слева вверху, выбираем иконку «СМС-оповещение».

Выбираем тип регистрации: для физического или юридического лица.

Заполняем все поля, пользуясь подсказками — они всплывают при наведении курсора на знак вопроса.

Читаем и соглашаемся с условиями использования сервиса (отметить чек-бокс).

Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться».

Дожидаемся СМС-сообщение об успешной активации.

Если вы нарушите скоростной режим, сообщение придет на телефон, указанный при регистрации, в течение нескольких минут после вынесения постановления об административном правонарушении сотрудником ГАИ. Останется оплатить штраф по номеру постановления, и судебный исполнитель беспокоить не будет.

Ознакомиться с постановлением об административном правонарушении собственник транспортного средства может в подразделении ГАИ по месту жительства.