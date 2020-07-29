Молния уничтожила российские «Панцири» в Эфиопии 2 29.07.2020, 8:10

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Против русского оружия воюет даже природа.

Минимум две машины комплекса «Панцирь-С1», которые Россия поставила в Эфиопию, были выведены из строя прямым попаданием молнии. Это случилось в то время, когда данные комплексы были крайне необходимы Эфиопии для защиты от возможной воздушной атаки со стороны Египта новой плотины на реке Голубой Нил, сообщает defence-ua.com.

Эту информацию сообщил представитель одной из украинских оборонно-промышленных компаний со ссылкой на сообщение специалистов на территории Эфиопии.

«Причиной попадания молнии в российские зенитные ракетно-пушечные комплексы „Панцирь-С1‟ явилось небрежное отношение их расчетов к мероприятиям по заземлению. Ведь комплексы были размещены в зоне с большой толщиной скального грунта. Прорубить вглубь несколько метров гранита довольно сложно. Но камень фактически является изолятором. Поэтому заземление комплексов, предусматривающих меры безопасности, сделано не было. Во время грозы в «незаземленный» «Панцирь» попала молния. Она вызвала выход из строя значительного количества электронного оборудования. Боевая машина теперь стала непригодной для выполнения задач по назначению. Таких случаев было как минимум два», — сообщил собеседник агентства.

Причина попадания молнии в российские ЗРПК «Панцирь-С1» — пренебрежение их расчетами мероприятий по заземлению. Грозы и сокрушительные молнии — достаточно распространенное природное явление в Эфиопии в сезон дождей, который длится с середины июня до сентября.

Россия поставила в Эфиопию несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в 2019 году. Эти новые комплексы были развернуты в районе плотины «великого возрождения Эфиопии» — гидроэлектростанции «Хидасэ», строительство которой близится к завершению.

Эфиопия приступила к сооружению на Голубом Ниле (правый приток Нила) крупнейшей в Африке ГЭС «Хидасэ» в 2011 году. Объект стоимостью 4,6 миллиарда долларов готов почти на 80 процентов. По мнению экспертов, новая плотина, возводимая на реке Голубой Нил, может существенно уменьшить объем воды, поступающий на территорию Египта и Судана.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али седьмого июля заявил, что страна начнет заполнять водохранилище ГЭС «Хидасэ» в июле месяце, чтобы воспользоваться началом сезона дождей. С его слов, никакого ущерба Египту и Судану этот процесс не принесет. Но в Каире и Хартуме к заверениям эфиопских руководителей относятся скептически.

Основания, для такого отношения, у соседей Эфиопии есть. Достаточно сказать, что для заполнения резервуара плотины необходимо такое количество воды, которое соизмеримо почти с половиной годового стока Нила. И поэтому в результате работы эфиопской ГЭС на Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным экономическим и экологическим проблемам.

Эфиопия запланировала начать заполнение водохранилища ГЭС «Хидасэ» в июле. Пятнадцатого января 2020 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о нежелании страны вступать в военный конфликт за речные ресурсы, но призвал при этом Эфиопию не пытаться сократить доступ Египта к необходимым объемам воды.

По требованию Каира введение в действие плотины «Возрождение» в июле обсуждалось на Совете безопасности ООН. Египет угрожает Аддис-Абебе «последствиями», если та начнет заполнять резервуар без подписания соглашения, в котором будет четко прописано, как будет работать плотина.

Во время недавней поездки на авиабазу, президент ас-Сиси призвал египетских военных летчиков «быть готовыми выполнить любую миссию как в пределах наших границ, так и за ними, если понадобится». «Панцири» крайне необходимы Аддис-Абебе для защиты новой гидроэлектростанции «Хидасэ» от ожидаемой воздушной атаки со стороны Египта.

Но Эфиопия настроена не менее воинственно. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, кстати, прошлогодний лауреат Нобелевской премии мира, предупредил: «Никакая сила не сможет помешать Эфиопии построить плотину. Если понадобится воевать, то миллионы наших граждан готовы к войне».

Когда у правительства закончились деньги, то средства на строительство новой ГЭС собирали все граждане страны. Поэтому сейчас вся Эфиопия с нетерпением ожидает заполнение водой хранилища перед плотиной.

В случае обострения конфликта с АРЕ «Панцири» планируется использовать для перехвата вражеских самолетов, а скорее — ракет, ведь египетские самолеты вряд ли будут заходить в зону их поражения. Поэтому боеспособные «Панцири» для Эфиопии крайне важны.

В свою очередь, Украина реализует в Эфиопии масштабный проект по модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125.

В последнее время все средства ПВО, которые имеют вооруженные силы Эфиопии, сконцентрированы для воздушного прикрытия гидроэлектростанции «Хидасэ». Это несколько ЗРПК «Панцирь-С1», дивизионы ЗРК С-125М1, а с недавних пор к ним добавилась непонятно у кого приобретенная ЗРС С-300ПМУ1.