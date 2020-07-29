Девальвация: белорусские власти пустились во все тяжкие 9 29.07.2020, 8:26

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ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО/KP.BY

В стране растрачивается «защитный буфер» для белорусского рубля.

Новое правительство «прилагает сверхусилия», чтобы не допустить падения ВВП в 2020 году. В ход идут инструменты, которыми чиновники активно пользовались до девальвации 2014 года, сообщают banki24.by.

Первой ласточкой возврата к старым практикам стало наращивание директивного кредитования. Директивное кредитование было широко распространено в Беларуси до кризиса 2014—2015 гг.

Ограничить раздачу льготных кредитов удалось благодаря Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР). Специалисты ЕФСР настояли, чтобы в кредитную программу с Беларусью включили пункт о постепенном сворачивании директивного кредитования.

Лимит выдачи нерыночных кредитов на 2016 год был установлен в размере 2,8 млрд BYN, на 2017-й — 1,9 млрд BYN, на 2018-й — 1,24 млрд BYN, на 2019-й — 0,8 млрд BYN. В 2020 году выдачу директивных кредитов должны были прекратить.

Однако в 2019 году наметился негативный тренд. Сначала власти увеличили лимит с 800 до 900 млн BYN, потом до 984 млн BYN. На исходе 2019-го правительство отказалось от обнуления лимита в 2020-м и утвердило его на уровне 740 млн BYN. Чиновники сказали, что теперь обнуление перенесено на 2021 год.

В 2020 году наращивание лимита выдачи нерыночных кредитов продолжилось. За первую половину года этот лимит поднимали уже 3 раза. В итоге лимит увеличился на 70,3% и составил 1,260 млрд BYN. Про обнуление лимита в 2021 году никто не вспоминает.

Новая генеральная линия отражена в докладных записках главы «совета республики» Натальи Кочановой. Отныне власти не считают зазорным ручное управление экономикой. По мнению Кочановой, это нужно делать «даже несмотря на рекомендации и «рецепты» международных финансовых институтов».

Видимо, с помощью ручного управления и масштабной господдержки власти намерены удержать экономику от падения в 2020 году. Мысль о сохранении ВВП на уровне 2019 года озвучили министр экономики,премьер-министр и замдиректора НИЭИ Минэкономики. Последняя чиновница замахнулась на «небольшой рост ВВП» в 2020 году.

В стороне от общей активности не остался Нацбанк. Сначала НБРБ досрочно понизил ставку рефинансирования. Затем регулятор на 2,5 месяца (до середины сентября) отказался от операций по изъятию ликвидности из системы. В июле это привело к обвальному падению ставок на межбанковском рынке.

Средняя ставка на 1-дневном рублевом межбанке опустилась ниже 4% годовых. Годовая инфляция сейчас держится выше 5%. Это значит, что банки делятся ресурсами под реальную ставку меньше нуля.

Сумасшедшие новости идут с бюджетного фронта. Согласно закону о бюджете на 2020 год в нем установлен предельный дефицит на сумму 995 млн BYN. За 5 месяцев фактический дефицит составил 69 млн BYN. Но уже за полугодие дефицит разросся до 1,8 млрд BYN. По оценкам Минфина, до конца года дефицит республиканского бюджета составит 5,6 млрд BYN, консолидированного бюджета — 6,4 млрд BYN.

Таким образом, по сравнению с показателем в законе размер дефицита увеличится в 5 раз. Чтобы покрыть дефицит, власти хотят растратить остатки средств республиканского бюджета прошлых лет.

Значит Беларусь войдет в 2021 год без этого защитного буфера от инфляции и девальвации.