«Так давайте им поможем перейти на нашу сторону!» 5 29.07.2020, 8:40

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ФОТО: NN.BY

Что делать, чтобы милиция и чиновники были вместе с протестующим народом.

Для того чтобы встать на нашу сторону, они должны видеть, что нас не просто большинство, а абсолютное большинство. Нам нужно активнее участвовать в уличных акциях, пишет читатель телеграм-канала "Баста!".

"Сейчас, кроме всего прочего, перед нами есть важная задача: помочь тем, кому сложнее всего сделать выбор в пользу перемен, - пишет читатель. - Им предстоит перейти на сторону народа, и это сложнее, чем просто выйти на митинг нам. Для того чтобы встать на нашу сторону, они должны видеть, что нас не просто большинство, а абсолютное большинство. Нам нужно активнее участвовать в уличных акциях.

Выйти на легальный пикет - это совсем несложный шаг. Мы идем на мирный протест и предлагаем силовикам перейти от защиты трехпроцентного таракана к защите народа. Только продолжительные массовые мирные уличные акции могут привести к тому, что никакой авторитарный сумасброд не сможет удержаться у власти.

Большинство политиков и госслужащих еще не выразили своё мнение о переменах. Так давайте им поможем! Ведь намного легче высказаться чиновнику в пользу перемен, если он видит на улице десятки тысяч солидарных мирных людей. И почти невозможно, когда видишь сомневающихся интернет-юзеров.

Пикеты, агитация, флешмобы. Давайте поможем тем, кто сомневается, проявить себя и выразить свою позицию".

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