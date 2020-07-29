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У Ebay резко выросли доходы из-за бума онлайн-шопинга

  • 29.07.2020, 8:52
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У Ebay резко выросли доходы из-за бума онлайн-шопинга

Чистый доход компании увеличился на 85%.

Во время пандемии коронавируса доходы платформы для онлайн-торговли Ebay существенно выросли, сообщает dw.com.

Во втором квартале 2020 года оборот компании по сравнению с прошлым годом вырос на 18 процентов и достиг 2,9 млрд долларов. Об этом сообщили представители компании 28 июля после закрытия торгов на американской бирже. Общий объем продаж компании при этом вырос на 26 процентов и достиг 27,1 млрд долларов.

По словам главы Ebay Джейми Ианноне, с начала апреля по конец июня на платформе зарегистрировались 8 млн новых клиентов. Чистый доход компании составил 740 млн долларов, что на 85 процентов больше, чем в прошлом году.


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