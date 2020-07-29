Учитель с 20-летним стажем: Нам нужно 1-го сентября войти в класс с гордо поднятой головой 3 29.07.2020, 9:10

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Иллюстрационное фото

Дети - как полиграф, они все сразу почувствуют.

Дорогие коллеги, не втягивайте голову в плечи в надежде что нас не заметят. Нам нужно будет 1-го сентября войти в класс с гордо поднятой головой и нам не должно быть стыдно посмотреть в глаза нашим ученикам. Об этом телеграм-каналу "Баста!" написала учительница с 20-летним стажем.

"Я учитель с 20-летним стажем, - пишет нам наша читательница. - Всегда я своим ученикам говорила и повторяла: "Если ты не выучил урок подойди до начала и скажи об этом, но если ты промолчал и подумал, что вдруг пронесет, тогда не обессудь, спрошу по полной программе".

Все эти годы я надеялась, как те ученики, на авось, но сейчас понимаю что в данной ситуации нужно честно и прямо сказать: "Я не готова".

Да очень страшно, как отнесутся коллеги, администрация, но я понимаю, что придя 1-го сентября в класс, если я промолчу сейчас, я не смогу сказать ученикам: "Если не готов - имей смелость сказать, а не тихо сидеть на задней парте, втянув голову в плечи и думая что тебя не заметят".

Дорогие коллеги, не втягивайте голову в плечи в надежде что нас не заметят. Нам нужно будет 1-го сентября войти в класс с гордо поднятой головой и нам не должно быть стыдно посмотреть в глаза нашим ученикам.

Нам кажется, что они ничего не понимают!

Все они понимают, и тогда уже не им, а нам придется смотреть в пол, втягивать голову в плечи.

А что мы ответим нашим ученикам на вопрос, в они его зададут, не сомневайтесь: "А вы честно считали голоса наших родителей?" На секунду задумайтесь, что вы им ответите?

Дети - они, как полиграф - почувствуют нашу ложь, и тогда мы навсегда потеряем наших учеников.

Если не будет доверия, нас будут бояться но не уважать. А я хочу, что бы нас уважали.

Подумайте когда будете считать бюллетени, о тех, к кому мы придем 1-го сентября".

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