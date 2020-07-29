закрыть
29 июля 2020, среда, 10:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Долой царя!»: новая ситуация пошатнула позиции Кремля

1
  • 29.07.2020, 9:23
  • 2,347
«Долой царя!»: новая ситуация пошатнула позиции Кремля
ФОТО: NG.RU

Это может стать одной из главных проблем для Путина за все время его правления.

«Долой царя!», «Фургал — наш человек!», «Свобода!». В городе Хабаровске 11 июля на улицы вышли 40 тысяч человек. Демонстранты были всех возрастов, но по большей части молодежь. Они протестовали против ареста избранного ими губернатора, которого увезли в Москву, пишет издание Svenska Dagbladet (перевод - inosmi.ru).

С тех пор демонстрации проходят ежедневно. Через неделю по Хабаровску прошла процессия в 50 тысяч человек. Протесты распространились на близлежащий Владивосток и другие города поменьше.

Молодой хабаровчанин Сергей Нечаев объясняет: «Мы сами выбрали губернатора и сами должны за это отвечать. Наше первое требование — судебный процесс должен проходить здесь, а не в Москве».

Арестованного и отправленного в Москву губернатора Хабаровска зовут Сергей Фургал. Город расположен в 6 100 километрах к востоку от российской столицы и всего в 30 километрах от границы с Китаем.

Выборы 2018 года должны были пройти в обычных для российских муниципальных выборов условиях. Имелся главный кандидат от путинской партии власти «Единая Россия», а также несколько безопасных кандидатов вроде Сергея Фургала — «для вида».

Он не был похож на привычных молодых и хорошо образованных сторонников демократии, которые осмеливаются подавать голос, не будучи членами крайне правой партии с вводящим в заблуждение названием Либерально-демократическая (ЛДПР). Фургал был готов удовольствоваться «вторым местом» в политическом мире Хабаровска, у него даже настоящей предвыборной кампании не было.

Зато жителям 600-тысячного Хабаровска этого было мало. Их не устраивали ни действующий губернатор, ни правление президента Путина, и потому они проголосовали за изменения. Совершенно неожиданно Сергей Фургал обошел соперника и быстро стал еще более популярным. Он урезал собственную зарплату, запретил чиновникам ездить первым классом и, как говорят, уделял много внимания системам здравоохранения и образования.

Но при этом Фургал отказывался приспосабливаться и вписываться в вертикаль власти, выстроенную Путиным для управления страной. Через год после выборов губернатора партию власти «Единая Россия» снова унизили. ЛДПР получила 34 из 35 мест в городской думе Хабаровска, а также победила в 22 из 24 одномандатных округов. А когда на недавно прошедший «референдум» пришли всего 44% населения города Фургала, чаша терпения Владимира Путина определенно переполнилась.

Служба безопасности раскопала обвинения 15-летней давности, согласно которым Фургал участвовал в заговоре с целью убийства, когда занимался бизнесом в сфере торговли лесоматериалами и металлоломом. 9 июля Фургала арестовали, посадили на самолет и в наручниках препроводили в московскую тюрьму, где ему предстояло ждать судебного разбирательства. Между тем Путин своим указом сместил его с должности и назначил нового губернатора.

На этом история политической жизни Хабаровска могла и закончиться, став лишь одним из множества подобных инцидентов в путинской России. Угрозы, фальшивые обвинения, избиения и даже убийства — эффективный способ держать представителей местных властей и население под контролем, не давая им слишком громко жаловаться на режим. Но жители Хабаровска, как уже было сказано, хотели иного. Им не нравилась эта ситуация, и они были в этом не одиноки.

Недавно проведенное независимым Левада-центром исследование общественного мнения подтверждает, что лидер, который в последние 20 лет правил Россией железной рукой, сейчас все больше впадает в немилость у народа.

«Путин потерял поддержку большинства. Наши фокус-группы демонстрируют, что не только сторонники демократии отвернулись от Путина, но также и коммунисты с националистами. Когда-то им понравилась аннексия Крыма, но сейчас они уже считают его коррумпированным и лживым», — пишет в своем отчете Сергей Белановский, который руководил исследованием «Левады».

Александр Михайлов, генерал службы безопасности ФСБ в отставке, подтверждает в интервью с «Московским Комсомольцем», что народ устал от властей в Москве.

«Люди устали от многих вещей, от диктата той же „Единой России", от того, что связано с отношением власти к народу. Возьмем даже последнее голосование по поправкам. Со слов той же самой Памфиловой (председатель избирательной комиссии) получается: вы вообще никто, звать вас никак, потому что все уже конституционно принято, ваша задача — прийти и кинуть бюллетень…»

Часто говорят: «Москва не Россия». Это значит, что благополучная столица, где возможностей не меньше, чем в Париже и Лондоне, а население образовано и хорошо информировано, сильно отличается от остальной страны. Именно в Москве проходили предыдущие большие протесты — например, в 2012 году после очевидного мошенничества на выборах в Думу или прошлым летом, когда власти запретили самым заметным демократам участвовать в муниципальных выборах.

А теперь центром крупнейших локальных протестов после распада Советского Союза в 1991 году стал Хабаровск, и это явное нарушение тенденции.

Можно сказать, что Путин заключил «договор» с большинством граждан. «Я позабочусь о повышении вашего уровня жизни, но вас не должны волновать демократия, права человека и злоупотребление властью».

Русские еще со времен монголов, царей и сталинского террора привыкли подчиняться сильным и бесцеремонным лидерам. Но в последние годы уровень жизни вовсе не рос, и неудачи одна за другой преследовали режим Путина: повышение пенсионного возраста, которое вызвало гнев народа, отсутствие центрального управления во время эпидемии covid-19, злоупотребление властью и обширная коррупция.

Особенно интересно, что ныне арестованный и смещенный губернатор Сергей Фургал — член Либерально-демократической партии. Она относится к официальной оппозиции, а возглавляет ее ультранационалист Владимир Жириновский. Но на практике ЛДПР ни разу не проголосовала против того или иного важного предложения «Единой России».

Партия обычно набирает от 4 до 7% голосов на парламентских выборах. Примерно такие же результаты у Жириновского на президентских. Другими словами, это удобная «оппозиционная партия», на которую Путин ссылается, когда его обвиняют в том, что у него однопартийное государство.

Но сейчас, как констатирует Сергей Белановский из «Левада-центра», недовольны не только образованные сторонники демократии и реформ в Москве и Санкт-Петербурге, но и коммунисты с националистами в других частях страны. Такое за время пребывания Путина у власти можно было увидеть нечасто.

В Москве происходящему аплодирует самый известный на Западе оппозиционный политик Алексей Навальный. После того как ему и другим ведущим демократам прошлым летом не дали поучаствовать в московских муниципальных выборах, Навальный призвал к «Умному голосованию», подразумевающему, что граждане должны голосовать за кого угодно, кроме Путина и его партии.

Само собой, демонстрации в Хабаровске не приведут к падению путинского режима. Но если они продолжатся и расширятся, это будет однозначным признаком того, что популярность Путина падает.

В Хабаровске власти до сих пор проявляли терпимость к демонстрантам, хотя и получили подкрепление в виде спецназа. Так было и прошлым жарким летом в Москве — пока протесты не были жестоко подавлены, а многих демонстрантов не приговорили к долгим тюремным срокам. Если так произойдет и в Хабаровске, ближайшие недели будут драматичными.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип