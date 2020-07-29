«Долой царя!»: новая ситуация пошатнула позиции Кремля 1 29.07.2020, 9:23

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ФОТО: NG.RU

Это может стать одной из главных проблем для Путина за все время его правления.

«Долой царя!», «Фургал — наш человек!», «Свобода!». В городе Хабаровске 11 июля на улицы вышли 40 тысяч человек. Демонстранты были всех возрастов, но по большей части молодежь. Они протестовали против ареста избранного ими губернатора, которого увезли в Москву, пишет издание Svenska Dagbladet (перевод - inosmi.ru).

С тех пор демонстрации проходят ежедневно. Через неделю по Хабаровску прошла процессия в 50 тысяч человек. Протесты распространились на близлежащий Владивосток и другие города поменьше.

Молодой хабаровчанин Сергей Нечаев объясняет: «Мы сами выбрали губернатора и сами должны за это отвечать. Наше первое требование — судебный процесс должен проходить здесь, а не в Москве».

Арестованного и отправленного в Москву губернатора Хабаровска зовут Сергей Фургал. Город расположен в 6 100 километрах к востоку от российской столицы и всего в 30 километрах от границы с Китаем.

Выборы 2018 года должны были пройти в обычных для российских муниципальных выборов условиях. Имелся главный кандидат от путинской партии власти «Единая Россия», а также несколько безопасных кандидатов вроде Сергея Фургала — «для вида».

Он не был похож на привычных молодых и хорошо образованных сторонников демократии, которые осмеливаются подавать голос, не будучи членами крайне правой партии с вводящим в заблуждение названием Либерально-демократическая (ЛДПР). Фургал был готов удовольствоваться «вторым местом» в политическом мире Хабаровска, у него даже настоящей предвыборной кампании не было.

Зато жителям 600-тысячного Хабаровска этого было мало. Их не устраивали ни действующий губернатор, ни правление президента Путина, и потому они проголосовали за изменения. Совершенно неожиданно Сергей Фургал обошел соперника и быстро стал еще более популярным. Он урезал собственную зарплату, запретил чиновникам ездить первым классом и, как говорят, уделял много внимания системам здравоохранения и образования.

Но при этом Фургал отказывался приспосабливаться и вписываться в вертикаль власти, выстроенную Путиным для управления страной. Через год после выборов губернатора партию власти «Единая Россия» снова унизили. ЛДПР получила 34 из 35 мест в городской думе Хабаровска, а также победила в 22 из 24 одномандатных округов. А когда на недавно прошедший «референдум» пришли всего 44% населения города Фургала, чаша терпения Владимира Путина определенно переполнилась.

Служба безопасности раскопала обвинения 15-летней давности, согласно которым Фургал участвовал в заговоре с целью убийства, когда занимался бизнесом в сфере торговли лесоматериалами и металлоломом. 9 июля Фургала арестовали, посадили на самолет и в наручниках препроводили в московскую тюрьму, где ему предстояло ждать судебного разбирательства. Между тем Путин своим указом сместил его с должности и назначил нового губернатора.

На этом история политической жизни Хабаровска могла и закончиться, став лишь одним из множества подобных инцидентов в путинской России. Угрозы, фальшивые обвинения, избиения и даже убийства — эффективный способ держать представителей местных властей и население под контролем, не давая им слишком громко жаловаться на режим. Но жители Хабаровска, как уже было сказано, хотели иного. Им не нравилась эта ситуация, и они были в этом не одиноки.

Недавно проведенное независимым Левада-центром исследование общественного мнения подтверждает, что лидер, который в последние 20 лет правил Россией железной рукой, сейчас все больше впадает в немилость у народа.

«Путин потерял поддержку большинства. Наши фокус-группы демонстрируют, что не только сторонники демократии отвернулись от Путина, но также и коммунисты с националистами. Когда-то им понравилась аннексия Крыма, но сейчас они уже считают его коррумпированным и лживым», — пишет в своем отчете Сергей Белановский, который руководил исследованием «Левады».

Александр Михайлов, генерал службы безопасности ФСБ в отставке, подтверждает в интервью с «Московским Комсомольцем», что народ устал от властей в Москве.

«Люди устали от многих вещей, от диктата той же „Единой России", от того, что связано с отношением власти к народу. Возьмем даже последнее голосование по поправкам. Со слов той же самой Памфиловой (председатель избирательной комиссии) получается: вы вообще никто, звать вас никак, потому что все уже конституционно принято, ваша задача — прийти и кинуть бюллетень…»

Часто говорят: «Москва не Россия». Это значит, что благополучная столица, где возможностей не меньше, чем в Париже и Лондоне, а население образовано и хорошо информировано, сильно отличается от остальной страны. Именно в Москве проходили предыдущие большие протесты — например, в 2012 году после очевидного мошенничества на выборах в Думу или прошлым летом, когда власти запретили самым заметным демократам участвовать в муниципальных выборах.

А теперь центром крупнейших локальных протестов после распада Советского Союза в 1991 году стал Хабаровск, и это явное нарушение тенденции.

Можно сказать, что Путин заключил «договор» с большинством граждан. «Я позабочусь о повышении вашего уровня жизни, но вас не должны волновать демократия, права человека и злоупотребление властью».

Русские еще со времен монголов, царей и сталинского террора привыкли подчиняться сильным и бесцеремонным лидерам. Но в последние годы уровень жизни вовсе не рос, и неудачи одна за другой преследовали режим Путина: повышение пенсионного возраста, которое вызвало гнев народа, отсутствие центрального управления во время эпидемии covid-19, злоупотребление властью и обширная коррупция.

Особенно интересно, что ныне арестованный и смещенный губернатор Сергей Фургал — член Либерально-демократической партии. Она относится к официальной оппозиции, а возглавляет ее ультранационалист Владимир Жириновский. Но на практике ЛДПР ни разу не проголосовала против того или иного важного предложения «Единой России».

Партия обычно набирает от 4 до 7% голосов на парламентских выборах. Примерно такие же результаты у Жириновского на президентских. Другими словами, это удобная «оппозиционная партия», на которую Путин ссылается, когда его обвиняют в том, что у него однопартийное государство.

Но сейчас, как констатирует Сергей Белановский из «Левада-центра», недовольны не только образованные сторонники демократии и реформ в Москве и Санкт-Петербурге, но и коммунисты с националистами в других частях страны. Такое за время пребывания Путина у власти можно было увидеть нечасто.

В Москве происходящему аплодирует самый известный на Западе оппозиционный политик Алексей Навальный. После того как ему и другим ведущим демократам прошлым летом не дали поучаствовать в московских муниципальных выборах, Навальный призвал к «Умному голосованию», подразумевающему, что граждане должны голосовать за кого угодно, кроме Путина и его партии.

Само собой, демонстрации в Хабаровске не приведут к падению путинского режима. Но если они продолжатся и расширятся, это будет однозначным признаком того, что популярность Путина падает.

В Хабаровске власти до сих пор проявляли терпимость к демонстрантам, хотя и получили подкрепление в виде спецназа. Так было и прошлым жарким летом в Москве — пока протесты не были жестоко подавлены, а многих демонстрантов не приговорили к долгим тюремным срокам. Если так произойдет и в Хабаровске, ближайшие недели будут драматичными.