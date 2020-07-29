Участник пикета из Пуховичей: Мы можем за себя постоять 29.07.2020, 9:42

1,350

Архивное фото nn.by

Терпение людей в регионах лопнуло.

Житель агрогородка Пуховичи рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь», как изменилось настроение людей в их регионе и что нужно делать, чтобы поменять ситуацию.

«В Пуховичах и Марьиной горке очень мирный, терпеливый, но боевой народ,- пишет в протестном чате житель Пуховичей. - Мы не лезем ни к кому в душу, не навязываем правила жизни, терпим долго и упорно, в надежде на то, что тот, кто лезет в наш монастырь со своими уставами наконец, одумается и прекратит свои бесчинства. Но если этого не происходит и наше терпение лопается, то тогда в нас просыпается лютый зверь, готовый защищать себя, свой дом, своих детей и свои интересы.

Четверть века наши интересы представлял человек, который попирал нас во всем, лишил нас человеческого облика. Каждое утро десятки спившихся от безысходности людей ждут открытия магазина на вокзале. А сколько женщин борется с беспросветным пьянством мужей, что у нас в Пуховичах, что там.

Надоело. Мы не намерены больше это все тащить на своих горбах. Вчерашний пикет показал, что мы умеем стоять с гордо выпрямленной спиной, что мы можем за себя постоять, что нас много! Это был просто феноменальный день, и он станет примером для всех наших земляков. Мы поднялись и готовы с вилами в руках отстаивать свою честь и свободу все то, чего нас так долго лишал таракан!».