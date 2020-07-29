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«Газпром» перестал владеть судном-трубоукладчиком для «Северного потока - 2»

  • 29.07.2020, 9:51
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«Газпром» перестал владеть судном-трубоукладчиком для «Северного потока - 2»
Фото: Михаил Голенков

К кому перешел «Академик Черский»?

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии. Судно продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2. В декабре 2019 года министр энергетики Александр Новак пояснял, что оно способно достроить «Северный поток-2» (Nord Stream 2), передает РБК.

В начале июня РБК сообщал, что «Академик Черский», до начала 2020 года числившийся в составе ООО «Газпром флот», находится в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил «прописку» с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.

По состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу «Газпрома», следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня (.pdf) его уже нет. В то же время СТИФ все еще действующее юридическо лицо и названия не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после чего поменял и гендиректора: им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

Кроме того, есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства от 4 апреля 2019 года.

СТИФ считается непубличным акционерным обществом и потому не обязан раскрывать текущих участников.

Как ранее пояснял РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, по состоянию на 1 июня информация о фонде еще не была раскрыта.

Во вторник, 28 июля, он не ответил на запрос РБК. РБК направил также запрос в Nord Stream 2.

Источник в газовой монополии 1 июня говорил РБК, что в «Газпроме» считают, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».

Трубоукладчик «Академик Черский» до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО «Газпром флот» в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко».

Теперь два последних больше не фигурируют в составе «Газпром флота». Из выписки из Российского морского регистра судоходства следует, что обоими владеет АО «Нобилити». Эта компания, которая также не обязана раскрывать своих владельцев, была создана в конце апреля 2020 года, следует из ЕГРЮЛ.

Учредителями «Нобилити» с уставным капиталом 2 млн руб. выступают компании «ССЕ Лимитед» (25%) и «Нефтяной дом» (75%). В Российском международном реестре судов владельцем судов снабжения ранее значился «Газпром», но 9 июля оба уже были исключены из реестра (причина не указана).

Компании Nord Stream 2, принадлежащей «Газпрому», осталось достроить около 6% газопровода «Северный поток-2», преимущественно в водах Дании. Этим летом Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования (до этого условием было использование судов с динамической системой позиционирования, DPS). Ранее аналитики указывали на высокую вероятность, что достраивать морской газопровод будут «Академик Черский» и трубоукладочная баржа «Фортуна» (принадлежит российской госкомпании «Межрегионтрубопроводстрой», использует якорную систему позиционирования и также базируется в порту Мукран).

Но финальный этап строительства пока не начался. Nord Stream 2 придется ждать по крайней мере до начала августа, когда истечет срок подачи возможных апелляционных заявлений на недавнее решение DEA. Если достройка газопровода начнется в это время, то завершить ее возможно к концу сентября.

Ситуацию осложняют дополнительные санкции против Nord Stream 2, которые грозятся ввести в американском конгрессе. В июле палата представителей и сенат США приняли свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год, и в обеих фигурируют поправки с санкциями против страхователей судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 и поставщиков оборудования для таких судов. В версии сената санкции жестче — еще и против организаций, которые будут сертифицировать газопровод перед сдачей в эксплуатацию. В какой форме в итоге будут приняты санкции против Nord Stream 2, станет ясно, когда согласительная конференция конгресса США утвердит компромиссный вариант оборонного бюджета (ожидается к концу сентября).


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