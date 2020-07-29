Дочь солдата Леонид Гозман

29.07.2020, 10:13

Леонид Гозман

Пора бы привыкнуть, но не всегда получается.

Посмотрел случайно программу «25-ый час» на российском телеканале ТВЦ. Новости как новости. Собянин дорогу открывает (или станцию, не понял точно), в Америке протесты, в Питере и еще где-то все залило. А в конце трогательный рассказ про девочку – очаровательного пупсика лет полутора, которая родилась с болезнью сердца. Две операции уже сделали, нужна третья, иначе умрет и очень скоро. В Германии надо делать, за семь миллионов рублей. Ну, и как обычно – смс на короткий номер, любая сумма, благодарим неравнодушных.

При голосовании за обнуление, помнится, говорили, что теперь-то медицина будет для всех. Но я не об этом.

Семье, говорят, таких денег взять неоткуда. Мама не работает, а папа военный, служит на Кавказе. Еще раз: военный, служит на Кавказе! Солдат Отечества!

У них есть деньги на все. На бессмысленные парады на земле, на воде и в воздухе, на разгон туч для этих парадов, на охрану начальства, эти парады принимающее. На помощь Венесуэле, на украсть столько, что жо@а трескается. На храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но у них нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата!

И сколько это будет еще продолжаться?

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»