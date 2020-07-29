закрыть
29 июля 2020, среда, 13:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго

13
  • 29.07.2020, 10:18
  • 15,194
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго

Как определить в себе потенциального долгожителя.

Исследователи установили, что гены, ответственные за метаболизм железа в организме, связаны с продолжительностью жизни. Кроме того, выявили участки генома, добавляющие человеку несколько лет. РИА Новости разбирается, чем еще выделяются потенциальные долгожители.

Железное доказательство

Высокий уровень железа в крови сокращает жизнь, утверждают британские и немецкие исследователи. А если содержание этого микроэлемента в организме остается в пределах нормы, возрастные изменения, наоборот, замедляются.

Известно, что железо влияет на способность бороться с инфекциями. При многих возрастных заболеваниях, например болезни Паркинсона или поражениях печени, фиксируют слишком высокое или чересчур низкое количество этого микроэлемента. Поэтому ученые предположили, что метаболизм железа — важный фактор склонности к долголетию и состояния здоровья в преклонные годы.

Это подтверждает анализ огромного массива генетических данных, полученных из открытых международных баз. Оказалось, что участки ДНК, связанные с этими показателями, также влияют на метаболизм железа.

По словам авторов работы, их результаты объясняют, почему чрезмерное потребление красного мяса, богатого железом, коррелирует с риском возрастных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых. Исследователи не исключают, что препарат, регулирующий уровень железа в организме, мог бы не только добавить несколько лет жизни, но и обеспечить здоровую и активную старость.

Родительский подарок

В 2015 году американские и итальянские специалисты, изучив данные восьмисот человек старше ста лет и пяти тысяч старше 90, выявили четыре гена долголетия: CDKN2B, связанный с регуляцией жизненных циклов клеток, SH2B3, ABO, определяющие группу крови, и один из генов HLA, отвечающий за распознавание иммунной системой клеток собственного организма.

Четыре года спустя международная команда исследователей описала уже 12 участков генома, различные варианты которых коррелировали с продолжительностью жизни. Главным образом это были области, формирующие предрасположенность к серьезным заболеваниям, в частности сердечно-сосудистым и диабету второго типа, а также болезням, которые возникают из-за курения. При этом гены, ассоциированные со злокачественными опухолями, не имеющими отношения к табачной зависимости, значимого влияния на продолжительность жизни не оказывают.

Кроме того, эффект тех или иных генетических вариаций меняется с возрастом. Одни представляют опасность для молодых, другие — только после 60-70 лет.

Половой вопрос

Согласно сразу нескольким научным работам, продолжительность жизни сильно зависит от пола: самки практически всех видов млекопитающих в среднем живут дольше самцов.

В эксперименте исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско, искусственно вырастивших мышей с классическим набором хромосом XX и XY, а также "трансгендерных" XY-самок и XX-самцов, раньше умирали грызуны с мужским хромосомным набором XY. Нормальные самки и "неправильные" ХХ-самцы жили значительно дольше.

Причем среди грызунов-долгожителей преобладали особи, у которых к женским хромосомам прилагались женские половые железы. По мнению авторов работы, это указывает на то, что в яичниках есть гормоны и другие сигнальные молекулы, продлевающие жизнь и замедляющие старение.

Долголетие

Хромосома долголетия. Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

С этим согласны немецкие и датские ученые, проанализировавшие демографическую ситуацию в самые суровые времена — в период работорговли на острове Тринидад, во время эпидемии кори в Исландии и голода в Швеции, Ирландии и на Украине. Выяснилось, что практически везде женщины в среднем жили дольше мужчин.

Как отмечают исследователи, представители сильного пола более уязвимы из-за тестостерона, способного нарушить работу иммунной системы. Женский половой гормон эстроген, наоборот, обладает противовоспалительным эффектом.

Кому всегда хорошо

Согласно работе американских медиков, на продолжительность жизни влияет и мировоззрение человека. Изучив данные полутора тысяч мужчин и примерно 70 тысяч женщин, специалисты выяснили, что наиболее оптимистичные — это определялось специальным тестированием — как правило, живут на 11-15 процентов дольше.

Это можно объяснить тем, что неунывающие люди реже страдают сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Кроме того, они чаще придерживаются здорового образа жизни.

Еще один фактор, предполагают авторы работы, — уверенность оптимистов в своих силах. Они менее эмоционально реагируют на трудные ситуации и быстрее восстанавливаются после стресса.

Больше знаешь, дольше живешь

Важен и уровень образования, точнее генетическая предрасположенность к нему, считает международный коллектив ученых. По разным данным, наследуемость этого признака оценивается от 20 (в молекулярно-генетических исследованиях) до 60 процентов (когда сравнивают успехи близнецов).

На основании информации о двухстах тысячах европейцев выяснили, что чем выше так называемый полигенный балл — совокупность генетических вариантов, по которым биологи определяют тягу к знаниям, тем дольше живет человек.

Впрочем, авторы работы отмечают, что выявленная корреляция лишь статистическая, а не причинно-следственная.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип