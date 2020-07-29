Польша отменила запрет на авиасообщение с Беларусью 29.07.2020, 10:29

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Белавиа» возобновила ежедневные полеты - но не для всех.

Польша в очередной раз обновила список стран, после посещения которых не требуется карантин. С сегодняшнего дня сюда, наряду с Евросоюзом (кроме Швеции и Португалии), входит и Беларусь. Также добавились некоторые страны Африки, Азии, Америки, Австралия... Об этом информирует польское правительство. «Белавиа» возобновила ежедневные полеты Минск — Варшава — Минск. Журналисты onliner.by уточнили, что это значит и для кого открывается небо (не для всех).

Из «запретного» списка поляки с 29 июля исключили Алжир, Египет, Грузию, Японию, Канаду, Марокко, Таиланд, Новую Зеландию, Албанию, Корею, Руанду, Тунис, Турцию, Украину, Уругвай, Австралию. В очередной раз список по плану будут пересматривать 11 августа.

Напомним, Беларусь исключила Польшу из списка стран, после которых необходима 14-дневная самоизоляция, еще 25 июня.

В свою очередь, «Белавиа» объявила, что сегодня снова начинают отправляться рейсы в Варшаву.

В то же время это не значит, что Польша полностью открывается ля белорусов. Пока, в соответствии с правилами Евросоюза, в страну смогут прибывать только определенные категории пассажиров. В этом перечне граждане Польши, члены их семей, обладатели Карты поляка, транзитные граждане ЕС.